МВФ очікує, що в Україні ухвалять новий закон про податкові перевірки — Finance.ua
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МВФ очікує, що в Україні ухвалять новий закон про податкові перевірки

Казна та Політика
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МВФ очікує, що в Україні ухвалять новий закон про податкові перевірки
МВФ очікує, що в Україні ухвалять новий закон про податкові перевірки
У Міжнародному валютному фонді очікують, що в Україні буде ухвалений новий закон про відновлення податкових перевірок.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив голова місії МВФ в Україні Гевін Грей під час пресконференції у Києві.
«Дуже важливо відновити податкові перевірки. Я очікую, що це буде новий закон», — сказав він.
Грей наголосив, що в Україні потрібно створити таку систему податкових перевірок, яка дозволить забезпечити ефективну роботу податкових органів та буде зорієнтована саме на ті бізнеси, де є ризики порушень.
Як повідомляв Укрінформ, Рада виконавчих директорів МВФ 31 березня 2023 року затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування для України у розмірі 15,6 млрд дол. США.
Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм 25 вересня розпочала технічні дискусії з представниками влади України щодо підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування.
Команда Міжнародного валютного фонду на чолі із заступницею директора Європейського департаменту МВФ Умою Рамакрішнан 1 жовтня розпочала зустрічі в Києві з представниками влади України та іншими ключовими партнерами.
За матеріалами:
Укрінформ
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