В Україні з 1 грудня відновлять податкові перевірки щодо ризикових підприємств — Finance.ua

В Україні з 1 грудня відновлять податкові перевірки щодо ризикових підприємств
Депутати не підтримали постанови, які блокували законопроєкт про повернення податкових перевірок. Відповідно, перевірки щодо ризикових підприємств будуть відновлені з 1 грудня 2023 року.
Про це повідомив в Телеграмі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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«ВР відхилила блокуючі постанови щодо проєкту закону 10 016-д про часткове відновлення податкових перевірок», — йдеться в повідомленні.
Згідно із законом, перевірки щодо ризикових підприємств будуть відновлені з 1 грудня 2023 року.
«Наразі документ очікує на підпис Президента», — додав депутат.
Довідка Finance.ua:
- Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 10 016-д про скасування мораторію на податкові перевірки;
- документ передбачає, що до проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники, які за підсумками 2021 року відповідають одному з критеріїв: рівень сплати податку на прибуток на понад 50% менший, ніж по галузі, а рівень сплати ПДВ на понад 50% менший, ніж рівень сплати по галузі; дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більше ніж у 2 рази; перевірки стосуватимуться і підприємців, річний дохід яких становить понад 10 млн грн; загальна сума витрат у податковій декларації становить понад 75% суми річного доходу.
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