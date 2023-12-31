Податкова запланувала на 2024 рік 3242 планові перевірки: оприлюднено графік — Finance.ua

Податкова запланувала на 2024 рік 3242 планові перевірки: оприлюднено графік
У 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки платників податків.
Відповідний план-графік ДПСУ оприлюднила на своєму вебсайті.
План-графік на 2024 рік складається з чотирьох розділів:
- Розділи «Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб» та «Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів» містять перелік 2172 суб'єктів.
- Розділ «Документальні планові перевірки фізичних осіб» налічує 914 осіб, до яких наступного року планує завітати з візитом ДПС.
- Розділ «Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти й своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» містить перелік 156 перевірок.
Загалом у 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки.
Для порівняння — на початку 2023 року у плані-графіку перевірок було 4014 підприємств та підприємців.
Нагадаємо, 8 грудня 2023 року набрав чинності закон щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок. Ним розширено критерії відбору платників податків для планових перевірок. Фізосіб-«єдинників» І та II груп перевірки поки що не торкнуться.
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