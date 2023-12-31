Податкова запланувала на 2024 рік 3242 планові перевірки: оприлюднено графік — Finance.ua

Податкова запланувала на 2024 рік 3242 планові перевірки: оприлюднено графік Сьогодні 12:13 — Казна та Політика

Податкова запланувала на 2024 рік 3242 планові перевірки: оприлюднено графік

У 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки платників податків.

Відповідний план-графік ДПСУ оприлюднила на своєму вебсайті.

План-графік на 2024 рік складається з чотирьох розділів:

Розділи «Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб» та «Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів» містять перелік 2172 суб'єктів.

Розділ «Документальні планові перевірки фізичних осіб» налічує 914 осіб, до яких наступного року планує завітати з візитом ДПС.

Розділ «Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти й своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» містить перелік 156 перевірок.

Загалом у 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки.

Для порівняння — на початку 2023 року у плані-графіку перевірок було 4014 підприємств та підприємців.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року набрав чинності закон щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок. Ним розширено критерії відбору платників податків для планових перевірок. Фізосіб-«єдинників» І та II груп перевірки поки що не торкнуться.

Національне агентство з питань запобігання корупції змінило підхід до перевірки декларацій державних службовців, у тому числі залучивши до роботи штучний інтелект.

Економічна Правда За матеріалами:

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