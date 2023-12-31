Податкова запланувала на 2024 рік 3242 планові перевірки: оприлюднено графік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Податкова запланувала на 2024 рік 3242 планові перевірки: оприлюднено графік

Казна та Політика
19
Податкова запланувала на 2024 рік 3242 планові перевірки: оприлюднено графік
Податкова запланувала на 2024 рік 3242 планові перевірки: оприлюднено графік
У 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки платників податків.
Відповідний план-графік ДПСУ оприлюднила на своєму вебсайті.
План-графік на 2024 рік складається з чотирьох розділів:
  • Розділи «Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб» та «Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів» містять перелік 2172 суб'єктів.
  • Розділ «Документальні планові перевірки фізичних осіб» налічує 914 осіб, до яких наступного року планує завітати з візитом ДПС.
  • Розділ «Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти й своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» містить перелік 156 перевірок.
Читайте також
Загалом у 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки.
Для порівняння — на початку 2023 року у плані-графіку перевірок було 4014 підприємств та підприємців.
Нагадаємо, 8 грудня 2023 року набрав чинності закон щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок. Ним розширено критерії відбору платників податків для планових перевірок. Фізосіб-«єдинників» І та II груп перевірки поки що не торкнуться.
Національне агентство з питань запобігання корупції змінило підхід до перевірки декларацій державних службовців, у тому числі залучивши до роботи штучний інтелект.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.