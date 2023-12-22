Декларації чиновників перевірятимуть за допомогою штучного інтелекту — НАЗК Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Декларації чиновників перевірятимуть за допомогою штучного інтелекту — НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції змінило підхід до перевірки декларацій державних службовців, у тому числі залучивши до роботи штучний інтелект.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК із посиланням на заяву заступника голови агентства Артема Ситника.

Раніше агентство мало обов’язково щороку перевіряти декларації всіх топ-посадовців. У першу чергу йшлося про про президента, міністрів, народних депутатів, суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду. Таким чином, як повідомляє НАЗК, понад 99% декларацій були не охоплені системним контролем.

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«Як результат, ми не реалізовували очікування суспільства з перевірок декларацій. Тож, що змінилося. Всі подані декларації будуть проходити оцінку ризиків, ті декларації, які матимуть найменший показник рейтингу ризику та можуть бути перевірені автоматизовано зможуть бути перевірені за допомогою штучного інтелекту — механізму автоматизованої перевірки», — пояснив він.

Йдеться про порівняння даних декларації з іншими реєстрами, перевірку певними «формулами», наприклад, на виявлення ознак незаконного збагачення, наявності необґрунтованих активів тощо.

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«Отримання довідки про проходження автоперевірки не означатиме, що декларація пройшла повну перевірку, а свідчитиме, що вона має мінімальний коефіцієнт ризику. Ми прогнозуємо, що третина декларацій пройдуть цю перевірку», — додав Ситник.

Заступник голови НАЗК наголосив, що агентство зможе повернутися до цих декларацій, якщо будуть виявлені нові факти або надійде відповідне звернення.

Він запевняє, що з решти 70% декларацій відбиратимуться для проведення повної перевірки ті декларації, що мають найвищий рейтинг ризику.

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«Можливість втручання людини у процедури автоперевірки чи авторозподілу виключені, це здійснює машина за допомогою програмних продуктів, до яких вжито заходи захисту», — пояснив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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