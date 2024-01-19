Гетманцев розповів, чи вводитимуть податок на перекази у 18% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гетманцев розповів, чи вводитимуть податок на перекази у 18%

Фінтех і Картки
325
Гетманцев розповів, чи вводитимуть податок на перекази у 18%
Гетманцев розповів, чи вводитимуть податок на перекази у 18%
В Україні немає планів запроваджувати податок на перекази. Заява про такий податок — помилка «експерта», який зробив заяву про Національну стратегію доходів, проте, певно, не читав її.
Про це в інтерв'ю Новина. Live розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Людина не читала національну стратегію доходів, це наш план стратегічний до 2030 року, який був опублікований у грудні 2023 року», — пояснив він.
Читайте також
За словами нардепа, податок з переказу запроваджувати не планують. Більше того, податок у розмірі 18%, як зазначає Гетманцев, «це якась абсолютна маячня, яка уб'є просто економіку».
Насправді у стратегії йдеться про те, що податкова отримає доступ до банківської інформації українців.
«Контролюючим органам буде надано можливість посилити контроль за доходами та витратами фізичних осіб шляхом надання контролюючим органам доступу до банківської інформації про рух коштів на рахунках платників податків», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Раніше в Міністерстві фінансів також зазначили, що у тексті відсутні слова про «будь-які надходження на картку фізособи».
«Фраза про вимоги „оподаткування доходів, отриманих поза підприємницькою діяльністю“ відображає загальні принципи оподаткування, які вже й так існують у чинному податковому законодавстві (у розділі IV редакції Податкового кодексу України)», — пояснили у відомстві.

Банки особливо зацікавилися обігом грошей своїх клієнтів 💳

За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.