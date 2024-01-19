Гетманцев розповів, чи вводитимуть податок на перекази у 18% — Finance.ua

Гетманцев розповів, чи вводитимуть податок на перекази у 18% Сьогодні 13:03 — Фінтех і Картки

Гетманцев розповів, чи вводитимуть податок на перекази у 18%

В Україні немає планів запроваджувати податок на перекази. Заява про такий податок — помилка «експерта», який зробив заяву про Національну стратегію доходів, проте, певно, не читав її.

Про це в інтерв'ю Новина. Live розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Людина не читала національну стратегію доходів, це наш план стратегічний до 2030 року, який був опублікований у грудні 2023 року», — пояснив він.

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За словами нардепа, податок з переказу запроваджувати не планують. Більше того, податок у розмірі 18%, як зазначає Гетманцев, «це якась абсолютна маячня, яка уб'є просто економіку».

Насправді у стратегії йдеться про те, що податкова отримає доступ до банківської інформації українців.

«Контролюючим органам буде надано можливість посилити контроль за доходами та витратами фізичних осіб шляхом надання контролюючим органам доступу до банківської інформації про рух коштів на рахунках платників податків», — йдеться у повідомленні.

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Раніше в Міністерстві фінансів також зазначили , що у тексті відсутні слова про «будь-які надходження на картку фізособи».

«Фраза про вимоги „оподаткування доходів, отриманих поза підприємницькою діяльністю“ відображає загальні принципи оподаткування, які вже й так існують у чинному податковому законодавстві (у розділі IV редакції Податкового кодексу України)», — пояснили у відомстві.

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