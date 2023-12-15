Оплата карткою. Податкова нагадала про зміни з 1 січня — Finance.ua

Оплата карткою. Податкова нагадала про зміни з 1 січня Сьогодні 21:02 — Фінтех і Картки

Оплата карткою. Податкова нагадала про зміни з 1 січня

З 1 січня 2024 року в торговельних точках населених пунктів з чисельністю від 5 до 25 тисяч осіб торговці зобов’язані будуть встановити платіжні термінали.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

А яким способом оплати користуєтесь найчастіше ви? Проходьте анонімне опитування за посиланням:

Зазначається, що торговці зобов’язані забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно.

Етапи впровадження POS-терміналів:

з 1 січня 2023 року обов’язкова наявність POS-терміналів у торгових точках населених пунктів, де проживає понад 25 тис. людей;

обов’язкова наявність POS-терміналів у торгових точках населених пунктів, де проживає понад 25 тис. людей; з 1 січня 2024 року POS-термінали мають бути у населених пунктах з чисельністю 5−25 тис. людей;

POS-термінали мають бути у населених пунктах з чисельністю 5−25 тис. людей; з 1 січня 2025 року POS-термінали необхідні в населених пунктах, де проживає менше 5 тис. осіб;

POS-термінали необхідні в населених пунктах, де проживає менше 5 тис. осіб; з 1 січня 2026 року термінали мають бути у торговців ФОПів платників єдиного податку першої групи, продавців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну чи виносну торгівлю, продають власноручно вирощену або відгодовану продукцію.

Інфографіка: ДПС

Нагадаємо, за даними НБУ, середній чек при оплаті картками в магазинах України складає 309 гривень, а з оплати товарів та послуг у мережі інтернет — 504 гривень.

Сума операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами у III кварталі 2023 року становила 1 трлн 407,1 млрд гривень, з них безготівкові - на 890,8 млрд гривень.

До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.