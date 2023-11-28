Скільки витрачають українці зі своїх карток у магазинах та інтернеті — Finance.ua

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Скільки витрачають українці зі своїх карток у магазинах та інтернеті

Фінтех і Картки
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Скільки витрачають українці зі своїх карток у магазинах та інтернеті
Скільки витрачають українці зі своїх карток у магазинах та інтернеті
Середній чек при оплаті картками в магазинах України складає 309 гривень, а з оплати товарів та послуг у мережі інтернет — 504 гривень.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
За даними пресслужби, сума операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами у III кварталі 2023 року становила 1 трлн 407,1 млрд гривень, з них безготівкові - на 890,8 млрд гривень.
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Скільки витрачають українці зі своїх карток у магазинах та інтернеті
Частка безготівкових операцій у ІIІ кварталі 2023 року за сумою перебуває на рівні 63,3% від загальної суми операцій із платіжними картками.
«Тобто українці й надалі віддають перевагу безготівковим операціям з платіжними картками», — повідомили в НБУ.

Безготівкові операції

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що у ІIІ кварталі цього року найбільше здійснених операцій з використанням карток за сумою припадало на розрахунки в торговельній мережі - 47,0% на суму 419,2 млрд гривень.
Перекази з картки на картку у ІIІ кварталі 2023 року становили третину за сумою (31,3%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,5%.

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У ІIІ кварталі середня сума однієї операції становила:
  • в торговельній мережі - 309 гривень (у II кварталі цього року — 310 гривень);
  • з переказу з картки на картку — 1 854 гривень (1 829 гривень);
  • з оплати товарів та послуг у мережі інтернет — 504 гривень (495 гривень).
Скільки витрачають українці зі своїх карток у магазинах та інтернеті
Нагадаємо, за останні три місяці середня зарплата в Україні скоротилася на 1,5 тисяч гривень — з 16 тисяч у червні 2023 року до 14,5 тисяч гривень у вересні.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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