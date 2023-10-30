Нові методи шахрайства з банківськими картками в Польщі: як вберегтися — Finance.ua

Нові методи шахрайства з банківськими картками в Польщі: як вберегтися Сьогодні 09:14 — Кримінал

У Польщі виявили нові методи шахрайства, які можуть призвести до втрати коштів з банківських рахунків. Група реагування на інциденти комп’ютерної безпеки фінансового сектору Польщі (CSIRT KNF) випустила спеціальне попередження щодо цих загроз, передає yavp. pl

Фальшиві SMS та реклама у Польщі

Основний тип шахрайства, який набув активності в Польщі, полягає в тому, щоб надіслати шахрайські повідомлення та рекламу, що спрямовані на витягання банківських карткових даних під час оформлення замовлень на небезпечних вебсайтах.

Один з таких схем містить відправлення SMS-повідомлень, які видавали себе за сповіщення від імені відомого польського банку.

«Ми попереджаємо про нову фішингову кампанію, яка прикидається банком ING Polska. Злочинці надсилають фальшиві SMS, де говориться про те, що закінчився термін доступу до мобільного додатку банку. Посилання в SMS переходить на небезпечний вебсайт, де, крім банківських облікових даних, шахраї витягують номери PESEL та інформацію про платіжні картки. Будьте обачні та не дайте себе обманути», — наголошується у попередженні CSIRT KNF.

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Також варто бути обережними стосовно фальшивої реклами від різних компаній. Наприклад, зазначено, що від імені польської авіакомпанії LOT шахраї пропонують купити втрачений багаж за дуже привабливими цінами.

«Після цього вас можуть запросити взяти участь в короткому опитуванні, але насправді мета полягає в отриманні даних вашої платіжної картки. Будьте обачні та не дайте себе обманути», — застерігають у CSIRT KNF.

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Зловмисники також намагаються продавати фальшиві Вроцлавські та Варшавські міські транспортні карти на Facebook за привабливими цінами.

Будьте обачними, адже посилання, що міститься в дописах, перенаправляє на вебсайти, які намагаються витягти дані банківських карток

Крім того, наближаючись до Чорної п’ятниці, шахраї вдаються до обману, імітуючи відомий магазин одягу та пропонуючи великі знижки. Посилання з таких повідомлень також веде на сайти, де намагаються викрасти дані з карток.

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