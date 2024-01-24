Рада з підтримки підприємництва: Зеленський увів у дію рішення РНБО для бізнесу — Finance.ua

Рада з підтримки підприємництва: Зеленський увів у дію рішення РНБО для бізнесу Сьогодні 10:07 — Казна та Політика

Рада з підтримки підприємництва: Зеленський увів у дію рішення РНБО для бізнесу

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення Ради з підтримки підприємництва, до якої увійдуть представники бізнесу.

Про це він повідомив під час свого відеозвернення.

«Як і домовились урядовці з представниками бізнесу, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, і до її складу увійдуть представники саме бізнесу. Це відомі імена, відомі очільники українських компаній. Бізнес, який працює заради мільйонів людей. Технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, щоб були різні погляди. Але одне завдання — зміцнення нашої економіки, нашого суспільства», — заявив президент.

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Окрім цього, за його словами, уряд представить зміни до закону про Бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на «білий», легальний бізнес.

«Визначено на рівні РНБО й термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства. Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних, треба зняти всю проблематику із податковими накладними», — додав голова держави.

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Він наголосив, що важливо, щоб і кожен із підприємців в Україні виконав свою частину домовленостей: бізнес сплачує податки, працює легально, «в білу», поважає працівників і працівниць і точно не працює з росією.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко у свою чергу уточнила , що Рада з підтримки бізнесу на період воєнного стану реагуватиме на скарги підприємців і розв’язуватиме нагальні проблеми.

Також РНБО рекомендувала Офісу генпрокурора, СБУ, ДБР, Нацполу, БЕБ провести аудит зареєстрованих кримінальних проваджень, які потенційно можуть ставити під ризик економіку держави.

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Також пропонується внести зміни до закону «Про оборонні закупівлі», щоб врегулювати граничний рівень прибутку для державних контрактів, що виконувалися чи виконуються під час дії воєнного стану.

«Кабмін також матиме розробити аналітичний модуль до Єдиного реєстру досудових розслідувань, де буде публічний доступ до аналітичних узагальнених даних щодо роботи органів правопорядку та прокуратури. Також можна буде подати скаргу на діяльність силовиків», — додала Свириденко.

Крім того, уряд проведе аудит системи моніторингу ризиків та критеріїв для блокування податкових накладних і процедур та критеріїв розблокування.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив , що 23 січня урядовці провели із представниками українського бізнесу зустріч, у ході якої відбулася непроста дискусія.

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Українська правда За матеріалами:

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