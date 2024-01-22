Позапланові перевірки: коли податківці можуть нагрянути до бізнесу — Finance.ua

Позапланові перевірки: коли податківці можуть нагрянути до бізнесу Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

Позапланові перевірки: коли податківці можуть нагрянути до бізнесу

Документальні позапланові перевірки не передбачені планом роботи податкового органу. Однак податківці можуть їх провести за наявності хоча б однієї з підстав, визначених п. 1 ст. 78 Податкового кодексу.

Про це повідомили у Центральному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великим платниками податків.

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Зокрема, податковий кодекс передбачає такі підстави:

отримано інформацію про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого Податковим кодексом законодавства, якщо він не надасть пояснення та документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту;

платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію, розрахунки, звітність для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням, якщо їх подання передбачено законом;

контролюючому органу подано уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся;

виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, якщо платник податків протягом 15 робочих днів не надасть пояснення та документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу;

подано заперечення до акта перевірки та/або додаткові документи або скаргу на прийняте за її результатами податкове рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів перевірки або скасування рішення, якщо платник податків посилається на обставини, що не були досліджені.

В ДПС зазначили, що про проведення документальної позапланової перевірки приймає рішення керівник податкового органу (його заступник або уповноважена особа). Для цього оформлюють наказ.

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Право на проведення такої перевірки надається лише у випадку, коли платнику податків до початку проведення вручають в установленому порядку копію наказу.

В податковій також нагадали, що до податкового законодавства внесено низку змін у зв’язку з запровадженням воєнного стану.

Довідка Finance.ua:

у 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки платників податків. Для порівняння — на початку 2023 року у плані-графіку перевірок було 4014 підприємств та підприємців.

УНІАН За матеріалами:

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