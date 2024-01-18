Скільки штрафів нарахувала податкова після повернення штрафів за відсутність РРО — Finance.ua

Скільки штрафів нарахувала податкова після повернення штрафів за відсутність РРО Сьогодні 14:08 — Особисті фінанси

Скільки штрафів нарахувала податкова після повернення штрафів за відсутність РРО

З 1 жовтня для бізнесу знову запрацювали штрафи за незастосування касових апаратів (РРО/ПРРО). За останні три місяці минулого року податкова виявила 9100 порушень і оштрафувала бізнес на 136,1 млн грн. Найбільше порушників — у сфері торгівлі.

Про це свідчать дані Державної податкової служби, які є в розпорядженні Forbes.

Левова частка штрафів — на 107,4 млн грн — пов’язана з незастосуванням РРО/ПРРО при проведенні розрахункової операції та видачею невідповідних розрахункових документів.

Також є штрафи за невикористання режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії (14,9 млн грн), порушення порядку обліку товарних запасів (13,6 млн) та за відсутність фіскальних чеків (0,1 млн). Інші порушення — 0,1 млн грн.

У яких сферах найбільше РРО-порушень

Найбільше порушень податкова виявила у суб'єктів господарювання зі сфери торгівлі - 5173. Сума штрафів — 74,8 млн грн. Найбільше штрафували — на 55,5 млн грн — за незастосування РРО/ПРРО та видачу невідповідних розрахункових документів.

Серед закладів зі сфери торгівлі супермаркети отримали штрафи на 18,5 млн грн, АЗС/АГЗС — 16,9 млн грн, магазини побутової техніки — 8,3 млн грн, аптеки — 208 000 грн, бізнес у сфері інтернет-торгівлі - 170 000 грн.

У сфері послуг податкова виявила 134 порушення, штрафи — на 30,6 млн грн. Ресторани — на 13,1 млн грн, обмінники — на 88 000 грн, туризм, сфера розваг — 87 000 грн, автоперевезення — 30 000 грн.

Кількість зареєстрованих бізнесом касових апаратів, за даними податкової, у жовтні становила 824 400, і за три місяці збільшилась до 851 200. На початок року показник був трохи менш ніж 650 000, тож за минулий рік кількість РРО/ПРРО в Україні зросла на 200 000.

Загальна сума виторгу, проведеного через РРО, також збільшилась. У січні 2023-го це було 234,8 млрд грн, у вересні (перед поверненням штрафів) — 291,8 млрд грн, а в грудні - 346,5 млрд грн.

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