Небезпека роботи та нестача кадрів вперше очолили рейтинг проблем бізнесу — дослідження Сьогодні 11:30 — Казна та Політика

Небезпека роботи та нестача кадрів вперше очолили рейтинг проблем бізнесу — дослідження

Український бізнес продовжує відновлюватися, однак уперше за понад 1,5 року опитування показало побоювання щодо небезпеки роботи в Україні, крім того, на друге місце вийшла нестача кадрів.

Про це йшлося в опитуванні підприємств NRES (New Monthly Enterprises Survey), проведеному Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) в грудні 2023 року.

«У грудні 2023-го український бізнес продовжив відновлюватися, хоча частка підприємців, які розглядають розширення діяльності в наступні два роки, зменшилася. При цьому головною проблемою у своїй діяльності бізнес уперше за понад 1,5 року цього опитування вказав небезпеку своєї роботи. На другому місці - брак кадрів», — повідомила виконавчий директор ІЕД Оксана Кузяків.

Читайте також Зеленський у Давосі запросив великий бізнес інвестувати і відновлювати Україну

Частка респондентів, для яких небезпека роботи є суттєвою перепоною, зросла з 38% у листопаді до 53% у грудні - максимуму за весь час проведення дослідження (з травня 2022 року).

Для малого та мікро-бізнесу основними перешкодами є зростання цін на сировину/матеріали/товари та дефіцит, також їм заважає проблема зменшення попиту. Мікробізнес удвічі частіше скаржиться на брак обігових коштів.

Зазначається, що в грудні вперше за останні місяці очікування бізнесу на найближчі два роки погіршилися, але оптимісти все одно переважають песимістів.

Частка тих, хто планує розширити діяльність, зменшилася з 24,2% до 19,1%, не планують змін протягом двох років 72% опитаних. А частка тих, хто прогнозує скорочення діяльності через два роки, зросла з 6,7% до 9,1%.

Читайте також Скільки грошей тримають бізнес та населення на депозитах

Зазначається, що в грудні зросла як частка підприємств, які повідомили про пожвавлення ділової активності порівняно з попереднім роком — з 62,9% до 63,6%, так і частка тих, хто повідомив про погіршення ситуації, — з 12,6% до 13,2%, тоді як частка тих, у кого нічого не змінилося, знизилася до 23,2% з 24,6%.

Згідно з дослідженням, про подальше відновлення свідчить і динаміка показників виробництва в грудні порівняно з листопадом: частка підприємств, що збільшили виробництво, зросла з 29,6% до 34,4%, а частка тих, що скоротили виробництво, зменшилася з 18,3% до 16,8%.

Очікування

Що стосується очікувань бізнесу, то на наступні 3−4 місяці вони залишаються позитивними. Частка підприємств, які планують зростання виробництва в найближчі 3−4 місяці, становить 38,5%, зниження виробництва очікують лише 5,3%.

Як бізнес сприймає державу

Згідно з результатами, 25% опитаних не змогли відповісти на запитання, 33% - бачать у державі регулятора, 31% - перешкоду, 7% називають державу партнером, 2% - ворогом і 1% - другом.

«Такий розподіл відповідей вказує на важливість діалогу з бізнесом під час формулювання державної політики», — зазначив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.