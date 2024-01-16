Зеленський у Давосі запросив великий бізнес інвестувати і відновлювати Україну — Finance.ua

Зеленський у Давосі запросив великий бізнес інвестувати і відновлювати Україну
Президент Володимир Зеленський на зустрічі в Давосі запросив представників великого бізнесу інвестувати в Україну та брати участь у її відновленні.
Про це повідомляє пресслужба Глави держави.
Зазначається, що Зеленський на полях щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі взяв участь у зустрічі «Керівники великого бізнесу — Україні», на якій поінформував «про економічне зростання нашої країни, яке у 2023-му перевищило 5%, та про оптимістичні прогнози щодо зростання ВВП на поточний рік».
Президент наголосив, що Україна відновила експортні можливості завдяки функціонуванню незалежного від росії «зернового коридору».
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«Ми створили паралельний коридор і продемонстрували, що можемо відтіснити флот росії з Чорного моря. Ми почали транспортувати не лише зерно, а й інші товари», — зауважив він.
Окрім того, Зеленський наголосив, що українська влада докладає значних зусиль для забезпечення захисту від повітряного терору росії.
Повідомляється, що президент запросив представників бізнесу інвестувати в Україну та брати участь у її відновленні.
«Важливо, що ви стоїте з нами, я дякую за вашу підтримку. Це дуже важливо — бути тут, підсилювати інвестиції в Україну та підтримувати нашу економіку», — сказав Зеленський.
Також глава держави відзначив особливий потенціал та перспективи військового виробництва. Зокрема, наголосив на важливості кооперації з передовими західними оборонними компаніями.
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