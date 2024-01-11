Зростання ВВП у 2023 з високою ймовірністю перевищило 5% - заступник голови НБУ — Finance.ua

Зростання ВВП у 2023 з високою ймовірністю перевищило 5% - заступник голови НБУ Сьогодні 17:07

Зростання ВВП у 2023 з високою ймовірністю перевищило 5% - заступник голови НБУ

Зростання економіки України за підсумками 2023 року могло перевищити 5% завдяки більшим, ніж очікувалося, надходженням міжнародної фінансової допомоги, гарному врожаю, відсутності перебоїв в енергосистемі, новому морському коридору й адаптивності підприємців.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.

«Враховуючи те, що третій квартал був трошечки кращим, ніж ми це в жовтні закладали, і у четвертому кварталі ми бачимо кращі результати, зокрема, в сфері логістики нашої експортної продукції, з високою імовірністю у нас результат щодо 2023 року буде кращим за 4,9%, які ми прогнозували в жовтні», — сказав Ніколайчук в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Щодо можливості перегляду макропрогнозу на 2024 рік, заступник голови Нацбанку зазначив, що регулятор у січні проведе переоцінку різних ризиків і чинників, зокрема впливу мобілізації на очікування населення і бізнесу.

«Та я би не очікував суттєвої зміни цього прогнозу. Так, з одного боку, економіка краще себе показала у 2023 році та генерує додатковий імпульс і для 2024 року. Але водночас, наприклад, високий врожай минулого року збільшує базу порівняння для врожаю і, відповідно, ВВП цього року», — зазначив Ніколайчук.

Що може покращити і погіршити прогнози

За його словами, на перегляд прогнозу в бік підвищення може вплинути робота нового морського коридору, що покращує економічну активність експортно-орієнтованих галузей та зменшення дефіциту електроенергії.

Говорячи про негативні ризики, Ніколайчук наголосив, що головним залишається продовження воєнних дій, а також ритмічність і достатність обсягу міжнародної допомоги.

«У нас, по суті, вже реалізувався ризик неритмічності надходження коштів від міжнародних партнерів. Поки що наш базовий сценарій передбачає, що у 2024 році ми зможемо отримати 38 мільярдів доларів США від партнерів. Але порівняно із жовтнем ризики щодо ритмічності та обсягів надходження цієї суми є вищими», — зазначив він.

Ніколайчук поінформував, що очікування на 2025 рік кардинально відрізняються від 2024-го, оскільки, як поведе себе економіка в період післявоєнного відновлення, залишається певною загадкою для регулятора.

«Водночас нам потрібно розуміти, як нам проводити макроекономічну фінансову політику в цих умовах. Власне, для цих цілей ми і розробляємо сценарій з припущенням про суттєве зниження безпекових ризиків і маємо в запасі певний сценарій відповідної корекції наших політик», — сказав він.

Коментуючи, на прохання агентства, негативний сценарій колег із Міжнародного валютного фонду (МВФ), згідно з яким у разі продовження війни з рф у 2025 році, ВВП України знизиться на 5% у 2024 році, заступник голови Нацбанку висловив думку, що лише ризик подальшого затягування війни не призведе до такого погіршення економічної ситуації.

«Їхня оцінка падіння економіки в умовах негативного сценарію, на мою думку, має передбачати реалізацію трохи інших ризиків. Тому що ми бачимо, що у 2023 році війна тривала весь рік, наші припущення щодо тривалості бойових дій теж погіршувалися, але при цьому показники економічної активності ми протягом року покращували», — пояснив він.

На його думку, у випадку «більшої тривалості високих безпекових ризиків» вплив на економіку може бути компенсований більшою підтримкою від міжнародних партнерів, вищою адаптивністю українського суспільства до воєнних умов.

Відповідаючи на запитання про доцільність і достовірність прогнозів на 2025-й і наступні роки, Ніколайчук пояснив, що Нацбанк у цьому процесі ставить завдання прогнозувати післявоєнне відновлення.

«У нас (прогноз на) 2025-й рік кардинально відрізняється своїми припущеннями від 2024-го року, бо це рік післявоєнного відновлення, рік з суттєво нижчими безпековими ризиками. Чи потрібно прогнозувати це післявоєнне відновлення наразі, коли незрозумілим є час закінчення війни? Питання досить нетривіальне», — зазначив при цьому заступник голови НБУ.

Він зазначив, що для Нацбанку набагато простіше стало прогнозувати, як поводитиметься економіка за умови певного статус-кво, коли безпекові ризики зберігаються досить високими і значна частина бюджетних потреб фінансується міжнародними партнерами.

«Як себе економіка поводитиме вже в післявоєнному середовищі, поки що залишається певною терра-інкогніта для нас», — констатував Ніколайчук.

Водночас він наголосив, що необхідно розуміти, як проводити макроекономічну фінансову політику в умовах післявоєнного відновлення.

«Власне, для цих цілей ми і розробляємо сценарій з припущенням про суттєве зниження безпекових ризиків і маємо в запасі певний сценарій відповідної корекції наших політик. Але зрозуміло, що з наближенням до цієї ситуації будемо калібрувати відповідно наші політики, щоб вони максимально відповідали новим умовам, на які ми справді розраховуємо і сподіваємось», — підсумував заступник голови Нацбанку.

Довідка Finance.ua:

Як повідомлялося, НБУ наприкінці жовтня покращив прогноз зростання ВВП України цьогоріч із 2,9% до 4,9%, а наступного року — з 3,5% до 3,6%, погіршивши його на 2025 рік із 6,8% до 6%.

Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада покращив оцінку зростання ВВП цього року з 2,8% до 5%, але погіршив її на 2024 рік із 5% до 4,6%. У 2025−2026 році Кабмін передбачає прискорення зростання економіки до 6,8% і 6,6% відповідно.



МВФ у рамках другого перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною знову заклав у неї можливість негативного сценарію за умови продовження повномасштабної війни протягом усього 2025 року. У цьому сценарії зростання ВВП у 2024 році на 3−4% змінюється на падіння на 5% із виходом на нульовий показник у 2025 році замість зростання на 6,5% за базовим сценарієм.



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