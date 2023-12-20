Зростання ВВП України уповільнилося у 2,5 рази: Мінекономіки назвало причину — Finance.ua
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Зростання ВВП України уповільнилося у 2,5 рази: Мінекономіки назвало причину

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Зростання ВВП України уповільнилося у 2,5 рази: Мінекономіки назвало причину
Зростання ВВП України уповільнилося у 2,5 рази: Мінекономіки назвало причину
За попередніми оперативними оцінками, у листопаді 2023 року зростання економіки України уповільнилося до 4,0 (±2%) в порівнянні з 10,5% у жовтні. Причиною стала блокада польського кордону.
Про це повідомляється в огляді Мінекономіки.
«У листопаді 2023 року майже місячне блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону було основним негативним фактором для виробників-експортерів та виробників, залежних від імпортної сировини при доставці продукції автомобільним транспортом», — зазначила перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.
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Водночас, робота українського морського коридору дозволила частково компенсувати втрати в економіці внаслідок блокади польсько-українського кордону. В першу чергу, цим скористались виробники аграрної і металургійної продукції, підприємства з видобування металевих руд та залізничні перевізники, повідомила міністр.
«За нашими оцінками, позитивні фактори у листопаді дещо переважили баланс впливу на ВВП і у підсумку, за попередніми оперативними оцінками Мінекономіки, спостерігалося зростання ВВП на рівні 4%», — додала Свириденко.

Довідка Finance.ua:

  • за оцінкою НБУ, зменшення обсягу зовнішньої торгівлі через обмеження руху вантажного транспорту через західні кордони України за листопад і грудень може сягнути 1,5 млрд доларів. У листопаді скорочення склало 860 млн доларів, а в грудні - 620 млн доларів;
  • нагадаємо, за даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України за 2022 рік становило 29,1%. У I кварталі 2023 року порівняно з аналогічним кварталом 2022 року реальний ВВП впав на 10,5%, у IІ кварталі - зріс на 19,5%, у IIІ кварталі зріс на 19,5%;
  • уряд прогнозує, що ВВП України зросте на 5,0% у 2023 році. У 2024 році очікується уповільнення до 4,6%.
Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада розпочали блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Детально про це ми розповіли у статті за посиланням нижче:

Блокада кордону зі сторони Польщі

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
РБК-Україна
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