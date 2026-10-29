День фінансів: рішення щодо облікової ставки, новий дашборд ДПС, зміни в єОселі

Четвер, 29 жовтня. Нацбанк підвищив облікову ставку, ДПС запустила сервіс для аналізу доходів платників, а уряд вирішив визначати, яких фахівців найбільше бракує економіці.

💼 Війна змусила багатьох українців почати все спочатку — в іншому місті, з новими обставинами та без звичних джерел доходу. Ветеранам після повернення до цивільного життя також нерідко доводиться шукати нові можливості для заробітку. Щоб і ті, й інші більше розуміли які можливості доступні в Україні, та де шукати допомогу — Finance.ua, в межах проєкту з Інститутом масової інформації та за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів , підготував матеріал про програми для ВПО та ветеранів, який допоможе:

здобути нову професію;

знайти роботу;

отримати фінансування на власну справу;

користуватися доступними компенсаціями.

Освіта, перекваліфікація, працевлаштування й підприємництво — ми охопили усі аспекти, які допоможуть знайти джерела доходу та можливості для професійного розвитку.

👉 Ще більше про доступні програми підтримки та соціальні виплати — у наших матеріалах спецпроєкту «Фінансова опора» за посиланням.

Рішення щодо облікової ставки

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 16,5% з огляду на суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань.

У Нацбанку кажуть , що підвищення облікової ставки в жовтні посилить трансмісію попередніх рішень, що підтримає привабливість гривневих активів. Поточне рішення також сприятиме обмеженню тиску на валютному ринку, який посилився через скорочення експорту та погіршення очікувань на тлі інтенсифікації російських атак проти бізнесу та цивільного населення.

Новий дашборд ДПС

Державна податкова служба запустила новий аналітичний дашборд «Єдиний податок третьої групи». Інструмент дає змогу аналізувати кількість платників податку та задекларовані ними доходи в Україні, окремих областях і за видами економічної діяльності.

До речі, ПриватБанк автоматизував для фізичних осіб — підприємців розрахунок податків, формування та подання декларацій. Система також нагадує про строки бюджетних платежів і автоматично оновлює реквізити рахунків для сплати податків.

💼 Український бізнес дедалі частіше працює не лише на внутрішньому ринку: компанії відкривають юридичні особи за кордоном, переносять частину операцій, наймають працівників в інших країнах або розглядають можливість повної релокації. Одним із ключових питань під час вибору країни для ведення бізнесу стає оподаткування.

У новій статті Finance.ua розбирає, яке податкове навантаження має бізнес в Україні, які основні податки та внески він сплачує і які додаткові витрати варто враховувати під час ведення компанії:

Зміни в єОселі

Для учасників програми єОселя оновили граничну вартість квадратного метра житла. Щоб розрахувати граничну вартість 1 м² житла за програмою єОселя, потрібно помножити затверджену опосередковану вартість спорудження житла у відповідному регіоні на два. Оновлені показники за регіонами — за посиланням

Бронювання айтівців

Кабінет Міністрів оновив правила бронювання на критично важливих підприємствах. Нові правила навряд чи вплинуть на бронювання окремих фахівців. Ризик може виникати на рівні підприємства загалом — якщо процедура отримання або підтвердження критичності стане складнішою чи тривалішою.

Виплати ВПО за серпень

Частина внутрішньо переміщених осіб залишилася без виплат за серпень через зміни в порядку надання допомоги. Тепер уряд урегулював це питання : сім’ям із дітьми, які відповідають установленим критеріям, кошти мають нарахувати автоматично.

Дефіцитні професії

Україна планує визначати , яких фахівців найбільше бракує економіці, та запровадити окрему процедуру перевірки кваліфікації іноземців, які хочуть працювати за такими спеціальностями. Експеримент планують проводити протягом воєнного стану та ще трьох місяців після його завершення.

ПДВ на посилки з AliExpress, Temu та Amazon

З 1 липня 2027 року в Україні мають запрацювати нові правила оподаткування міжнародних посилок. Порядок сплати ПДВ і митних зборів залежатиме від того, чи інтегрований закордонний маркетплейс з українськими системами. Як розповів генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, для покупців AliExpress і Temu процес замовлення майже не зміниться, тоді як клієнтам Amazon, імовірно, доведеться самостійно сплачувати податок через мобільний застосунок.

Кредитування оборонних підприємств

Регулятор ухвалив третій пакет змін, спрямованих на підтримку кредитування економіки, зокрема оборонно-промислового комплексу та енергетики. Нові правила дають банкам більше можливостей для оцінювання застави й кредитних ризиків підприємств, зокрема тих, чиє майно постраждало від російських атак.

Курс долара і купівля авто

Аналітика Інституту досліджень авторинку свідчить , що автомобіль може не змінитися в ціні у валюті, але стати дорожчим для українського покупця через зміну курсу гривні. Від початку 2026 року до 24 жовтня офіційний курс долара НБУ зріс із 42,3532 до 45,0510 грн. Через це автомобіль за $10 000, який на початку року коштував у гривневому еквіваленті близько 423,5 тис. грн, тепер обходиться приблизно у 450,5 тис. грн. Тобто лише через зміну курсу покупцеві потрібно майже на 27 тис. грн більше.