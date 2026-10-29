В Україні хочуть щороку визначати дефіцитні професії, на які залучатимуть іноземців

Україна планує визначати, яких фахівців найбільше бракує економіці, та запровадити окрему процедуру перевірки кваліфікації іноземців, які хочуть працювати за такими спеціальностями. Проєкт Мінекономіки передбачає онлайн-подання документів, перевірку професійного досвіду та участь СБУ.

Із посиланням на work.ua розповідаємо, як може працювати новий механізм.

Відповідний проєкт постанови оприлюднило Міністерство економіки . Як повідомляє «Судово-юридична газета», ініціатива має допомогти подолати нестачу кадрів у важливих для економіки сферах.

Експеримент планують проводити протягом воєнного стану та ще трьох місяців після його завершення. Загальна тривалість не має перевищувати двох років.

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Поки що документ є лише проєктом і перебуває на громадському обговоренні. Тому запропоновані правила ще можуть змінитися.

Якщо постанову ухвалять, передбачатимуться три основні нововведення:

щорічне формування офіційного переліку професій, у яких бракує працівників;

єдина процедура підтвердження кваліфікації з можливістю подати заяву онлайн;

визначені строки перевірки документів і ухвалення рішень.

Водночас підтвердження кваліфікації та документ від Мінекономіки не надаватимуть автоматичного права на імміграцію. Вони стануть лише одним з етапів оформлення відповідного дозволу.

Як визначатимуть дефіцитні професії

Щороку до 1 жовтня роботодавці та їхні об’єднання подаватимуть інформацію про потребу в працівниках. Центральні органи виконавчої влади надаватимуть прогнози щодо кадрових потреб, а регіональні центри зайнятості — дані про ситуацію на місцевих ринках праці.

Державний центр зайнятості (ДЦЗ) аналізуватиме отриману інформацію та до 31 грудня формуватиме перелік дефіцитних професій із вимогами до кваліфікації фахівців.

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Перелік публікуватимуть на сайті Державного центру зайнятості. Установа також визначатиме методологію аналізу ринку праці, правила збору даних і критерії, за якими професію зараховуватимуть до дефіцитних.

Які саме спеціальності потраплять до переліку, наразі невідомо.

У проєкті окремо згадано ІТ-професії, для яких Мінцифри перевірятиме відповідність професійних компетентностей установленим вимогам, а також спеціальності з додатковим державним регулюванням. Проте це не означає, що такі професії автоматично визнають дефіцитними: рішення залежатиме від потреб ринку праці.

Які документи знадобляться іноземцям і як подати заяву

Скористатися запропонованою процедурою зможуть іноземці та особи без громадянства, якщо їхня професія буде в щорічному переліку дефіцитних, а кваліфікація відповідатиме встановленим вимогам.

Для підтвердження кваліфікації потрібно буде подати до Державного центру зайнятості заяву та документи, що підтверджують:

особу заявника;

освіту за відповідною спеціальністю. Для окремих регульованих професій також знадобиться документ про визнання в Україні іноземного диплома;

професійний досвід. Для цього можна буде використати трудову книжку, довідку з місця роботи або інші документи про трудову діяльність;

наміри щодо працевлаштування в Україні. Підтвердженням може бути трудовий договір, офіційна пропозиція роботи від українського роботодавця або інший документ, що засвідчує домовленість про працевлаштування.

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Документи можна буде подати до Державного центру зайнятості особисто, поштою або електронною поштою. Також проєкт передбачає подання через систему «Обрій» на порталі чи в застосунку Дія.

Хто перевірятиме кваліфікацію іноземних фахівців

Державний центр зайнятості перевірятиме документи про професійний досвід і майбутнє працевлаштування. Для оцінки інших відомостей установа надсилатиме запити до відповідних державних органів:

Міністерство освіти і науки перевірятиме документи про освіту.

Міністерство цифрової трансформації оцінюватиме професійні компетентності ІТ-фахівців.

СБУ перевірятиме, чи немає обставин, які можуть становити загрозу національній безпеці, громадському порядку, суверенітету або територіальній цілісності України.

За потреби до перевірки зможуть залучати й інші міністерства та центральні органи виконавчої влади.

Скільки триватиме перевірка

Якщо заявник подасть неповний пакет документів або оформить їх неправильно, Державний центр зайнятості протягом трьох робочих днів повідомить про недоліки. На їх усунення передбачено п’ять робочих днів.

Відлік строку розгляду починатиметься після надходження повного пакета документів.

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За проєктом, Державний центр зайнятості матиме 20 календарних днів на перевірку. Якщо рішення буде позитивним, Мінекономіки протягом наступних 10 календарних днів видаватиме документ про підтримку заяви щодо надання дозволу на імміграцію.

Коли можуть відмовити

У підтвердженні кваліфікації можуть відмовити, якщо:

професія заявника не входить до переліку дефіцитних;

документи не підтверджують необхідного рівня кваліфікації;

заявник подав неправдиві відомості або не надав усіх необхідних документів;

СБУ виявила обставини, які можуть становити загрозу національній безпеці, громадському порядку, суверенітету чи територіальній цілісності України.

Якщо заявник усуне причини відмови, він зможе подати документи повторно.