Плюс 2% ВВП. Вступ України до ЄС підштовхне економіку країни — прогноз Сьогодні 09:45

Плюс 2% ВВП. Вступ України до ЄС підштовхне економіку країни — прогноз

Вступ України до ЄС може збільшити зростання ВВП країни на 1−2%. Такий прогноз зробив британський історик і журналіст Тімоті Еш, зазначивши, що цей крок стане транформаційним для України.

«Єдине, що Україна проґавила після 1991 року, що багато в чому пояснює її відсталість відтоді, — це відсутність якоря реформи — тепер у неї є два: підтримка МВФ і вступ до ЄС. Останнє має величезне значення і справді трансформаційне для України. Так було для всіх колишніх комуністичних країн, які приєдналися до ЄС, від Естонії до Румунії. На мій погляд, вступ до ЄС додасть 1−2% до тенденції зростання країни на рік», — зазначив експерт.

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Крім цього, Еш говорить і про стійкість української економіки (людей) — вона може навіть перевершити очікування МВФ і зрости більш ніж на 5% цього року. «Я б поставив більшу частину останнього (зростання — ред.) на силу, мужність та інновації українців, і це робить мене дуже оптимістичним щодо довгострокової траєкторії зростання України після завершення війни», — говорить він.

Раніше повідомлялося, що 14 грудня Єврорада ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії.

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Джерело NV з оточення президента Євроради Шарля Мішеля повідомило, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишив залу в той момент, коли лідери країн Євросоюзу ухвалили рішення почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Такий крок у Брюсселі називається конструктивне утримання. Він дає змогу ухвалювати важливі рішення без участі деяких членів — «якщо хтось не присутній, значить його немає».

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу до ЄС не містить жодних додаткових умов.

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