Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною про вступ — Finance.ua

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною про вступ Сьогодні 09:50 — Казна та Політика

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною про вступ

Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

Про це повідомляє « Європейська правда » з посиланням на голову Європейської ради Шарля Мішеля.

«Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою», — написав Мішель у Twitter (X).

Рішення лідерів ЄС означає, що Європейська комісія без подальшого відтермінування починає готувати технічні аспекти переговорів з Україною про членство (так звану переговорну рамку).

Її можуть затвердити на наступному саміті ЄС навесні 2024 року, якщо буде визнано, що Україна виконала всі попередні критерії Єврокомісії.

Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на це рішення.

«Перемога України. Перемога усієї Європи. Перемога, що мотивує, надихає і зміцнює», — написав Зеленський у соцмережі X.

За даними The Guardian , угорський прем'єр Віктор Орбан, який виступав проти відкриття переговорів, залишив зал під час голосування щодо України.

Пізніше він заявив, що «Угорщина не змінює своєї позиції», додавши, що всі інші країни-члени ЄС наполягали на тому, щоб відкрити переговори з Києвом, і в результаті Угорщина вирішила, що 26 країн «можуть йти своїм шляхом в той час як Будапешт залишається осторонь рішення».

Зауважимо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не підтримав рішення лідерів ЄС. Відповідне повідомлення він також опублікував на сторінці в соцмережі Х.

«Угорщина не братиме участі у цьому поганому рішенні. Україна не готова починати переговори про вступ до ЄС, за нинішніх обставин це нераціонально.

Угорщина не змінює своєї позиції і вирішила, що 26 країн можуть йти своїм шляхом, а вона залишається осторонь", — заявив Орбан.

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Як пояснив неназваний чільний представник ЄС, на якого посилається «Радіо Свобода», 26 лідерів ухвалили цілком законне рішення розпочати переговори щодо вступу України. Угорський прем'єр-міністр не наклав на нього вето.

«Орбана під час голосування не було. Рішення ухвалено 26 лідерами. Орбан міг делегувати когось замість себе, щоб заблокувати рішення, але він цього не зробив. Ухвалене рішення є абсолютно законним з точки зору процедури.

Орбан мав 100 варіантів заблокувати початок переговорів, але він цього не зробив — ні сам, ні через когось ним делегованого, а просто залишив раніше зал. Рішення цілком легітимне щодо початку переговорів", — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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