Скільки часу проходило між початком переговорів та вступом країн в ЄС (інфографіка) — Finance.ua

Скільки часу проходило між початком переговорів та вступом країн в ЄС (інфографіка)
Аналітики «Слово і діло» дослідили, скільки часу минало між початком переговорів та приєднанням до блоку різних країн.
«Очікується, що у березні стартують переговори щодо вступу України до Євросоюзу. За словами голови Євроради Шарля Мішеля, якщо обидві сторони „виконають домашнє завдання“, Україна може стати членом блоку до 2030 року. В українському уряді сподіваються, що процес піде швидше», — сказано в повідомленні.
Історія Європейського Союзу розпочалася 1 січня 1958 року, засновницями стали шість країн — Бельгія, Італія, Німеччина, Франція, Нідерланди, Люксембург. На сьогоднішній день у Євросоюзі 27 країн.
Кожна країна, яка хоче стати членом ЄС, проходить чотири етапи:
- подання заяви;
- набуття статусу кандидата;
- переговори;
- безпосередньо вступ.
Для переходу до будь-якого з наступних етапів процесу потрібне одноголосне схвалення Єврокомісії, Євроради, а також лідерів ЄС.
У кожної країни процес приєднання зайняв різний час — це, зокрема, залежить від здатності швидко провести внутрішні реформи, а також від політичної волі всіх сторін.
Найшвидше членами ЄС у 1995 році стали Австрія, Фінляндія та Швеція — між переговорами та приєднанням пройшов лише рік та 11 місяців.
Два з половиною роки пройшло між початком переговорів та вступом до ЄС у 1973 році Данії, Ірландії та Великої Британії (вже покинула блок).
4 роки та 2 місяці минуло з моменту початку переговорів до вступу в Євросоюз Словаччини, Латвії, Литви, Мальти (2004 рік). Трохи більше — 4 роки та 5 місяців — зайняв процес у Греції (1981 рік).
Словенія, Угорщина, Чехія, Польща, Естонія та Кіпр після початку переговорів чекали на вступ до Євросоюзу 6 років і один місяць.
6 років та 10 місяців минуло від старту переговорів до вступу до блоку Румунії, Болгарії та Іспанії.
Найбільше часу для приєднання до Євросоюзу знадобилося Португалії (7 років та 2 місяці) та Хорватії (7 років та 8 місяців).
Але є випадки і гірші: Чорногорія з червня 2012 року перебуває у процесі переговорів, Сербія — із січня 2014-го.
Туреччина розпочала переговори з Євросоюзом про членство у жовтні 2005 року, вже чотири роки вони заморожені.
Албанія та Македонія розпочали переговори лише у липні минулого року.
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