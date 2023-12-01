«Згоди не буде»: Орбан пропонує відкласти питання щодо вступу України до ЄС на 5−10 років — Finance.ua

«Згоди не буде»: Орбан пропонує відкласти питання щодо вступу України до ЄС на 5−10 років Сьогодні 16:15

«Згоди не буде»: Орбан пропонує відкласти питання щодо вступу України до ЄС на 5−10 років

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам Угорщини. Тому він запропонував Євросоюзу відкласти питання членства України на 5−10 років, а поки що укласти з нею договір про стратегічне партнерство.

Про це він сказав в інтерв'ю радіо Kossuth, пише Index.

«Є багато питань, на які ми не знаємо відповідей: Україна перебуває у стані війни, і її правова система працює інакше, ніж у мирній країні», — заявив Орбан.

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Він додав, що зараз неможливо дізнатися чисельність населення України.

Також неможливо передбачити, скільки грошей доведеться витратити на розвиток України та звідки ці гроші візьмуться.

На думку політика, Європейський Союз має спочатку встановити стратегічне партнерство з Україною, але це відбудеться лише через багато років.

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«Ми дали українцям сто мільярдів євро, але якби ми використали їх на розвиток Європи, економіка була б у кращому стані. Ціни на комунальні послуги зараз зросли, безробіття вище», — підкреслив Орбан.

Також прем'єр-міністр Угорщини запропонував навіть не виносити питання про вступ України до Євросоюзу на порядок денний саміту у грудні.

«Наперед зрозуміло, що згоди серед країн не буде», — заявив Орбан.

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За його словами, наразі переговори про вступ України до ЄС «не відповідають інтересам Угорщини».

Орбан пропонує Євросоюзу укласти договір про стратегічне партнерство з Україною, а до «розмови про вступ» повернутися через 5−10 років.

Нещодавно Орбан, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

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Орбан також обурений тим, що Європа повинна продовжувати підтримувати Україну в той час, коли Сполучені Штати, які надали основну частину військової допомоги Києву, майже припинили фінансування через тупикову ситуацію у Конгресі.

Також Угорщина блокує 12 пакет санкцій проти росії за ведення війни, який передбачає обмеження проти ще понад 120 фізичних та юридичних осіб, нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи з посилення стелі ціни на нафту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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