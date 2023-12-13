Україна майже повністю виконала рекомендації на шляху до членства в ЄС — Урсула фон дер Ляєн Сьогодні 15:45

Україна майже повністю виконала рекомендації на шляху до членства в ЄС — Урсула фон дер Ляєн

Україна продемонструвала рішучість у реалізації реформ та майже повністю виконала рекомендації Європейської комісії щодо перетворень на шляху до членства в ЄС.

Про це сьогодні у Страсбурзі, під час виступу на пленарному засіданні Європейського Парламенту, що було присвячено підготовці до Європейської Ради 14−15 грудня, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.

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«Україна робить величезний поступ у реформах, які ведуть її до нашого Європейського Союзу. Наша доповідь щодо розширення минулого місяця демонструє чіткий прогрес, більше 90 відсотків цих реформ були завершені до того часу. Ми визначили чотири реформи, в яких необхідно зробити остаточні кроки. З часів доповіді і дотепер Україна продовжувала працювати над всіма ними», — зазначила президент Європейської комісії.

Вона нагадала, що Верховна Рада України щойно ухвалила два антикорупційні закони — щодо збільшення чисельності НАБУ та щодо декларування активів, а також внесла додатки до законодавства про національні меншини, щоб виконати решту рекомендацій Венеційської комісії.

«Цей закон передбачає ширше використання мов меншин у школах, у книгах та в ході публічних заходів. Дійсно, групи національних меншин вже дали позитивну реакцію на це законодавство. І наша перша оцінка є також позитивною», — сказала Урсула фон дер Ляєн.

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Президент Єврокомісії зауважила: якщо всі ці закони будуть ефективно імплементовані, це означатиме виконання трьох із чотирьох остаточних рекомендацій. При цьому, зазначила фон дер Ляєн, українська влада вже запропонувала новий закон про лобізм, що має на меті обмежити вплив олігархів та виконати останню рекомендацію Європейської комісії.

«Це важка робота, але мета у виконанні всіх семи рекомендацій є досяжною. Я думаю, що Україна, швидко здійснюючи цю важку роботу, демонструє нам, наскільки сильно вони (українці. — Ред.) піклуються про наш Європейський Союз та про наші цінності. Тож ми також маємо відповідати (рівню. — Ред.) їх рішучості», — додала Урсула фон дер Ляєн.

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