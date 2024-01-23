Відбулася непроста дискусія з представниками бізнесу — Зеленський Сьогодні 14:34 — Казна та Політика

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні урядовці провели із представниками українського бізнесу зустріч, у ході якої відбулася непроста дискусія.

Про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні , передає Укрінформ.

«Сьогодні урядовці зустрічалися з представниками українського бізнесу. Дискусія непроста. Є серйозні питання. Є справді складнощі. Я ознайомився з деталями. Попросив зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті. У кожного може бути свій погляд, так, але в час війни ми всі маємо бути об'єднані одним завданням — міцністю України, силою нашого суспільства, нашої економіки. Усі напрацювання будуть представлені на РНБО», — розповів Президент.

За інформацією Forbes , зустріч відбувалася у змішаному форматі - частина підприємців підключилися онлайн.

«З боку влади у ній брали участь перша віцепремʼєрка — міністерка економіки Юлія Свириденко, віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, старша радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук», — ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за словами одного з бізнесменів, була реакція на заяву Громадського руху «Маніфест 42» у справі засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи.

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