У ВР зареєстрували законопроект щодо захисту платників податків від тиску кримінального переслідування — Finance.ua

У ВР зареєстрували законопроект щодо захисту платників податків від тиску кримінального переслідування Сьогодні 09:34 — Казна та Політика

Як відомо, на сьогодні в Україні існує практика, за якою суб’єкти підприємницької діяльності можуть стати об’єктами кримінального переслідування через недостатньо чітко визначені критерії обов’язку сплати податків та податкових зобов’язань.

Зокрема, частішають випадки, коли правоохоронні органи відкривають провадження за фактом ухилення від сплати податків на підставі так званого «аналітичного дослідження» за відсутності будь-яких рішень, або навіть перевірок податкових органів.

Як наголошують юристи, виникає ситуація, коли в податкових органах відсутня інформація про заборгованість зі сплати податків підприємством, податкові перевірки не проводяться, а досудове розслідування щодо підприємства може тривати роками, проводяться обшуки, арештовують рахунки, здійснюються інші слідчі дії, якими фактично блокується господарська діяльність юридичної особи.

Фактично це призводить до безпідставного втручання правоохоронних органів у діяльність бізнесу.

На вирішення цієї проблеми у парламенті зареєстровано законопроект 12 425 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо захисту платників податків від тиску кримінального переслідування.

Законопроект спрямований на вдосконалення законодавства з метою розмежування податкових та кримінальних правовідносин. Впровадження законопроекту сприятиме не лише захисту прав платників податків, а й запобіганню необґрунтованому кримінальному переслідуванню суб’єктів господарювання. Це, у свою чергу, завдяки чіткому розмежуванню податкових і кримінальних правовідносин сприятиме оптимізації навантаження на правоохоронну систему.

Так, пропонується внести зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, якими примітку до статті 212 КК, яка регулює відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) доповнити нормою про те, що:

Для цілей цієї статті обов’язок сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, підтверджується лише за наявності рішення контролюючого органу щодо узгодженої суми податкового зобов’язання.

Відповідальність за діяння, передбачені частинами першою — третьою цієї статті, настає за наявності податкового боргу, визначеного у встановленому законодавством порядку.

Також пропонується доповнити примітку до статті 212−1 КК («Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») нормою про те, що:

Для цілей цієї статті обов’язок сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування підтверджується лише за наявності рішення контролюючого органу щодо узгодженої суми грошового зобов’язання.

Для цілей цієї статті обов’язок сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування підтверджується лише за наявності остаточного рішення органу Пенсійного фонду або рішення суду щодо такого обов’язку, що набрало законної сили.

Відповідальність за діяння, передбачені частинами першою — третьою цієї статті, настає за наявності недоїмки, визначеної у встановленому законодавством порядку.

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