В Україні ухвалили закон про перепоховання загиблих військових

Верховна Рада 23 жовтня ухвалила закон щодо врегулювання питання перепоховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, який також регулює фінансові аспекти цих процесів.

Згідно з документом, поховання осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, таких як Герої України, нагороджені орденами Золота Зірка, Богдана Хмельницького, княгині Ольги та За мужність, а також учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, здійснюється безкоштовно для родичів або осіб, які беруть на себе відповідальність за поховання. Витрати на поховання таких осіб покриваються з державного бюджету.

Особливі випадки

Перепоховання останків може бути здійснено в особливих випадках на підставі рішення органів місцевого самоврядування. Перепоховання відбувається за рахунок осіб, які ініціюють цей процес, за винятком випадків, коли перепоховання стосується осіб, що захищали незалежність та територіальну цілісність України — для таких осіб витрати покриваються з джерел, передбачених для поховання героїв.

Вимоги

Також закон встановлює вимоги до перепоховання останків загиблих воїнів, які були поховані в братських та одиночних могилах.

Зокрема, вимагається дотримання стандартів охорони культурної спадщини та увічнення пам’яті загиблих героїв.

Передбачено можливість створення родинного поховання для кількох осіб безкоштовно, якщо таке бажання висловить один з родичів, що відповідатиме за організацію поховання.

