0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні ухвалили закон про перепоховання загиблих військових

Казна та Політика
35
Верховна Рада 23 жовтня ухвалила закон щодо врегулювання питання перепоховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, який також регулює фінансові аспекти цих процесів.
Згідно з документом, поховання осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, таких як Герої України, нагороджені орденами Золота Зірка, Богдана Хмельницького, княгині Ольги та За мужність, а також учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, здійснюється безкоштовно для родичів або осіб, які беруть на себе відповідальність за поховання. Витрати на поховання таких осіб покриваються з державного бюджету.

Особливі випадки

Перепоховання останків може бути здійснено в особливих випадках на підставі рішення органів місцевого самоврядування. Перепоховання відбувається за рахунок осіб, які ініціюють цей процес, за винятком випадків, коли перепоховання стосується осіб, що захищали незалежність та територіальну цілісність України — для таких осіб витрати покриваються з джерел, передбачених для поховання героїв.

Вимоги

Також закон встановлює вимоги до перепоховання останків загиблих воїнів, які були поховані в братських та одиночних могилах.
Зокрема, вимагається дотримання стандартів охорони культурної спадщини та увічнення пам’яті загиблих героїв.
Передбачено можливість створення родинного поховання для кількох осіб безкоштовно, якщо таке бажання висловить один з родичів, що відповідатиме за організацію поховання.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems