В Україні посилюють кіберзахист
Міноборони України продовжує зміцнювати стійкість до кіберзагроз. Для цього наказом № 692/нм від 15 жовтня затверджено Галузевий профіль безпеки — набір правил для захисту інформаційних систем, де обробляється відкрита, конфіденційна або службова інформація.
Документ визначає єдині мінімальні вимоги до кіберзахисту систем, що використовуються у Міністерстві оборони, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Він створений відповідно до міжнародних стандартів і національного законодавства з урахуванням особливостей оборонної галузі.
«Єдині правила кіберзахисту дозволять ефективніше захищати наші інформаційні ресурси та пришвидшити побудову і впровадження нових сервісів», — зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Основна мета профілю — забезпечити уніфікований підхід до захисту даних, підвищити рівень кібербезпеки та спростити оцінку відповідності систем. Профіль містить вимоги до доступу, захисту даних, моніторингу безпеки, а також рекомендації для впровадження адміністративних і технічних заходів. Усі структурні підрозділи, що працюватимуть із профілем, пройдуть навчання щодо його застосування.
Нагадаємо, галузевий профіль безпеки розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2025 року № 712. Він є обов’язковим для всіх систем, у яких обробляється відкрита, конфіденційна або службова інформація (окрім автоматизованих систем класу «1»)
