Крок до реформи приватного права: Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу
Верховна Рада ухвалила за основу у першому читанні законопроєкт (№ 14056) про зміни до Цивільного кодексу України, спрямований на реформування приватного права.
Про це повідомили в парламенті.
Пропонується нова редакція книги першої Цивільного кодексу України «Загальні положення», яка є результатом рекодифікації загальної частини цивільного законодавства.
«Цей документ — це важливий етап у реформуванні приватного права. Він спрямований на приведення Цивільного кодексу у відповідність до сучасних суспільних і економічних реалій, зокрема цифровізації та розвитку ринкових відносин», — вказали у парламенті.
Законопроєкт, як повідомляється, уточнює загальні засади цивільного законодавства, статус фізичних і юридичних осіб, вводить поняття цифрових речей — таких як цифрові активи, акаунти чи доменні імена. Також оновлюються положення щодо договорів, правочинів, представництва та позовної давності.
«Рекодифікація Цивільного кодексу — це не лише юридичний процес, а відновлення логіки та сучасності українського приватного права. Ми формуємо правову основу, яка відповідатиме реаліям XXI століття й захищатиме кожного громадянина. Це крок до створення найсучаснішої кодифікації цивільного законодавства в Європі. Робота триває, і результатом стане фундаментальний Кодекс приватного права — зрозумілий, справедливий і живий документ для людей», — прокоментував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у X.
Передбачається запровадження гнучкіших правил ідентифікації особи: поряд із традиційним ім’ям допускається використання псевдоніма/професійного імені, ініціалів чи спеціального цифрового коду. Розділ системно переосмислює статус дитини: дитина зберігає цей статус у відносинах із батьками й після повноліття.
Читайте також
Також передбачається, що представництво може здійснюватися за довіреністю та/або на підставі договору. Ця зміна визнає, що сам по собі договір доручення (чи інший договір, наприклад, агентський) вже наділяє повноваженнями представника, і для представництва може бути достатнім укладення договору, якщо сторони так бажають.
Чітко визначаються особисті права в цифровому середовищі: право на забуття, право на захист від діпфейків, право на інформаційний спокій, право на цифровий образ та інші. Деталізуються існуючі та вводяться нові особисті права на: ім’я, підпис, зображення, голос, біометричні та генетичні дані.
Законопроектом також вносяться зміни до інших законів України, з метою забезпечення їх відповідності новій редакції Цивільного кодексу України.
Поділитися новиною
Також за темою
Крок до реформи приватного права: Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу
Україні не вистачає 9 млн працівників: ЄС виділить 3,5 млн євро на модернізацію українського ринку праці
У Раді розповіли, чи продовжуватимуть податкові пільги на імпорт електромобілів на 2026 рік
Рахункова палата назвала головні ризики бюджету-2026
Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону на 325 млрд гривень
Рада проголосувала за проєкт бюджету на 2026 рік у першому читанні