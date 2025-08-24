Трудовий чи цивільно-правовий договір: у чому різниця — Finance.ua

Трудовий чи цивільно-правовий договір: у чому різниця Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Правильний вибір форми співпраці між суб’єктами господарювання та фізичними особами напряму впливає на обсяг податкових зобов’язань та дотримання вимог трудового законодавства.

Пресслужба Державної податкової служби розповідає , у чому різниця між трудовим та цивільно-правовим договором.

Трудовий договір — передбачає офіційне оформлення трудових відносин, сплату єдиного внеску, податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору із заробітної плати.

Роботодавець несе відповідальність за нарахування та сплату цих податків і внесків.

Цивільно-правовий договір (ЦПД) — укладається для виконання конкретної роботи або надання послуги.

У такому випадку оплата здійснюється у формі винагороди, а обов’язок сплати податків (ПДФО та військового збору) покладається на замовника або виконавця — залежно від умов договору.

При цьому ЦПД не передбачає соціальних гарантій (відпусток, лікарняних тощо).

«Варто пам’ятати, що підміна трудових відносин цивільно-правовими з метою мінімізації податкових зобов’язань є порушенням закону та може спричинити штрафні санкції», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А, I групи.

