В Держпраці пояснили, коли працівник з нефіксованим робочим часом може відмовитися від роботи — Finance.ua

У яких випадках працівник, що працює за трудовим договором із нефіксованим робочим часом, має право відмовитися виконувати роботу.
Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Держпраці.
За законом, відмова є правомірною, якщо:
  • роботодавець вимагає виходу на роботу поза межами визначених базових днів та годин;
  • повідомлення про наявність роботи надійшло з порушенням мінімальних строків, передбачених трудовим договором.
У таких випадках відмова не вважається порушенням умов трудового договору, а працівник не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.
Фахівці нагадують: нефіксований робочий час не означає, що роботодавець може залучати працівника до роботи в будь-який момент.
Усі умови — включно з кількістю годин та порядком повідомлення — мають бути чітко прописані у трудовому договорі.
  • У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А, I групи.
  • У Державній службі з питань праці пояснили, чи може працівник, який отримав статус біженця в іншій країні, продовжувати перебувати в трудових відносинах з підприємством і чи обов’язково такого працівника звільняти.
