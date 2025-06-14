Чи можна звільнити працівника-біженця, який перебуває в ЄС під захистом: в Держпраці пояснили — Finance.ua
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Чи можна звільнити працівника-біженця, який перебуває в ЄС під захистом: в Держпраці пояснили

Особисті фінанси
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Чи можна звільнити працівника-біженця, який перебуває в ЄС під захистом: в Держпраці пояснили
Чи можна звільнити працівника-біженця, який перебуває в ЄС під захистом: в Держпраці пояснили
У Державній службі з питань праці пояснили, чи може працівник, який отримав статус біженця в іншій країні, продовжувати перебувати в трудових відносинах з підприємством і чи обов’язково такого працівника звільняти.
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Законодавством про працю не передбачено обов’язку працівника повідомляти роботодавця про своє місцезнаходження та отримання статусу біженця або визнання його особою, яка потребує тимчасового захисту.
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Зважаючи на надскладну ситуацію на території України працівники, які не виходять на роботу внаслідок обставин, пов’язаних з бойовими діями, або ті, які не мають змоги виходити на роботу у зв’язку з небезпекою для життя і здоров’я, не можуть бути звільнені за пунктом 4 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України за прогул без поважної причини.
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Дистанційно

У випадку, якщо робота може виконуватися дистанційно, працівник може продовжувати виконувати свої трудові обов’язки з відповідною оплатою.
Якщо з працівником відсутній зв’язок, до з’ясування причин і обставин його відсутності, за ним зберігаються робоче місце та посада, трудові відносини не припиняються, однак час таких неявок не підлягає оплаті та не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку.
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За матеріалами:
Finance.ua
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