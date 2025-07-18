Чи можна втратити право на соціальну відпустку (пояснення Держпраці) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи можна втратити право на соціальну відпустку (пояснення Держпраці)

Особисті фінанси
19
Чи можна втратити право на соціальну відпустку (пояснення Держпраці)
Чи можна втратити право на соціальну відпустку (пояснення Держпраці)
Згідно зі статтею 19 Закону України «Про відпустки», одинокій матері щорічно надається додаткова соціальна відпустка.
Про це пише Державна служба з питань праці, яка пояснила, чи втрачається право на соціальну відпустку, якщо її не використано своєчасно.
Читайте також
У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи, А I групи.
Читайте також
Чинним законодавством не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на додаткову соціальну відпустку.
Якщо він з якихось причин не скористався своїм правом на неї за попередній рік чи за кілька років, то має право використати її, а в разі звільнення (незалежно від підстав) йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні цієї відпустки.
Гроші
Виплату грошової компенсації за таку відпустку передбачено виключно під час звільнення працівника.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems