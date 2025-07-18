Чи можна втратити право на соціальну відпустку (пояснення Держпраці) — Finance.ua

Чи можна втратити право на соціальну відпустку (пояснення Держпраці) Сьогодні 14:29 — Особисті фінанси

Чи можна втратити право на соціальну відпустку (пояснення Держпраці)

Згідно зі статтею 19 Закону України «Про відпустки», одинокій матері щорічно надається додаткова соціальна відпустка.

Про це пише Державна служба з питань праці, яка пояснила, чи втрачається право на соціальну відпустку, якщо її не використано своєчасно.

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У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи, А I групи.

Чинним законодавством не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на додаткову соціальну відпустку.

Якщо він з якихось причин не скористався своїм правом на неї за попередній рік чи за кілька років, то має право використати її, а в разі звільнення (незалежно від підстав) йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні цієї відпустки.

Гроші

Виплату грошової компенсації за таку відпустку передбачено виключно під час звільнення працівника.

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