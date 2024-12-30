Вигідна відпустка: коли краще планувати відпочинок у 2025 — Finance.ua

Вигідна відпустка: коли краще планувати відпочинок у 2025 Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Вигідна відпустка: коли краще планувати відпочинок у 2025

В українських реаліях важко щось планувати. Але право на відпустку протягом року хоч раз намагається використати кожен. Якщо хочете не просто гарно відпочити, а й зберегти свій заробіток, краще планувати відпустку в правильні дати.

Фахівці порталу з пошуку роботи robota.ua розповіли, коли краще брати відпустку у 2025 році, щоб вона була вигідною та продуктивною.

Які святкові та вихідні передбачені у 2025 році

На період дії воєнного стану скасовані всі святкові та неробочі дні. Але роботодавець на власний розсуд може ухвалити рішення про додаткові вихідні всередині компанії.

Святкові дні у 2025 році:

1 січня 2025 (середа) — Новий рік.

8 березня 2025 (субота) — Міжнародний жіночий день.

20 квітня 2025 (неділя) — Великдень.

1 травня 2025 (четвер) — День праці.

8 травня 2025 (четвер) — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939−1945 років.

8 червня 2025 (неділя) — Трійця.

28 червня 2025 (субота) — День Конституції України.

15 липня 2025 (вівторок) — День Української Державності.

24 серпня 2025 (неділя) — День Незалежності України.

1 жовтня 2025 (середа) — День захисників і захисниць України.

25 грудня 2025 (четвер) — Різдво Христове.

Також раніше передбачалося перенесення неробочих днів, які припадали на вихідний. У 2025 році це можуть бути:

10 березня (понеділок), після Міжнародного жіночого дня;

21 квітня (понеділок), після Великодня;

9 червня (понеділок), після Трійці;

30 червня (понеділок), після Дня Конституції;

25 серпня (понеділок), після Дня Незалежності.

Якщо у 2025 році буде продовжено воєнний стан, то всі додаткові вихідні залишаться лише на розсуд роботодавця. Деякі компанії надають вихідні лише, наприклад, на Новий рік, Великдень та Різдво, інші дають можливість додатково відпочити в інші святкові дати, а дехто — взагалі не запроваджує додаткових вихідних, що не передбачені законодавством в таких умовах.

Коли краще брати відпустку у 2025

Чим менше вихідних та святкових днів у місяці, тим дорожче коштує робочий день. Експерти радять — якщо ви хочете взяти відпустку так, щоб отримати більшу зарплату, зосередьтеся на місяцях, в яких найбільша кількість робочих днів.

У 2025 році, якщо буде діяти воєнний стан та у вашій компанії не будуть запроваджені додаткові вихідні на державні свята, такими місяцями будуть липень та жовтень, які мають 23 робочі дні. Також вигідно брати відпустку у вересні (22 робочі дні) та квітні (22 робочі дні у разі, якщо роботодавець не запроваджує додатковий вихідний після Великодня).

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Але якщо вам важливіше зберегти дні відпустки, а не отримати більші відпускні, то краще брати відпустку у період додаткових вихідних. Наприклад, якщо у вашій компанії запроваджують додатковий вихідний після Великодня (21 квітня), то взявши відпустку на 4 дні (з 22 до 25 квітня), ви отримаєте повноцінний відпочинок тривалістю 9 днів (19−27 квітня).

Що ще потрібно врахувати під час планування відпустки

Щоб отримати більші відпускні, враховуйте у свою відпустку і вихідні дні. Якщо у заяві ви вкажете лише дні з понеділка по пʼятницю, то вам не порахують суботу та неділю, а от якщо вкажете всі сім днів — отримаєте більшу виплату.

Відпускні — це не заробітна плата. Адже її виплачують вам за робочі дні, а відпускні — за календарні. Щоб дізнатися приблизний розмір виплатити, розділіть свою зарплату на 29,3 (це середня кількість днів у місяці), суму, яка вийшла, помножте на кількість днів відпустки — отримаєте розмір відпускних.

У кожного працівника є і свої фактори, врахувавши які, ви можете отримати ідеальну відпустку у 2025 році.

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