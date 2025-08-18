Український уряд представив 12 пріоритетів на 2026 рік — деталі — Finance.ua
Кабінет Міністрів України презентував Проєкт Програми дій на 2026 рік, що включає 12 стратегічних цілей. Серед ключових пріоритетів — оборона, євроінтеграція та антикорупція.
Згідно з презентацією проєкту, наразі окреслено основні стратегічні напрямки, визначено обсяг бюджету фінансування та план дій.
Про це йдеться в опублікованому Проєкті Програми дій Кабінету міністрів України, пише унн.

Сьогодні презентовано 12 стратегічних цілей уряду на 2026 рік

Вони розташовані у такому порядку:
  1. Оборона і безпека;.
  2. Євроінтеграція.
  3. Антикорупція.
  4. Добробут.
  5. Ветеранська політика.
  6. Макрофінанси та реформи.
  7. Бізнес.
  8. Здоров’я та спорт.
  9. Освіта та наука.
  10. Відбудова.
  11. Культура.
  12. Зимова стабільність.
Пояснення цілей та засобів до кожного пункту

Оборона і безпека

Ідеться про залучення додаткового фінансування від партнерів для виробництва зброї і забезпечення армії.
Не менше 50% коштів на озброєння витрачається на закупівлю української зброї. Трансформація сил оборони. Єдина політика будівництва фортифікацій і захисних споруд, радіоелектронної боротьби і захисту неба. Масштабування внутрішнього виробництва за датською моделлю. Запуск Defence City та розвиток інновацій. Покращені умови служби.

Антикорупція

Уряд заявив про цілі досягти прозорої, швидкої та безпечної взаємодії держави з громадянином і бізнесом.
Для цього впроваджуємо дорожні карти з ЄС та запускаємо новий Митний кодекс. Також додаємо нові цифрові сервіси — е-Нотаріат, е-Суд, ЦНАП 2.0, які знижують корупцію та підвищують ефективність взаємодії з державою.

Євроінтеграція

До кінця року завершимо всі перевірки наших законів і будемо готові розпочати переговори про вступ до ЄС за всіма 6 кластерами.

Добробут

Відновлення прифронтових території та підтрика ВПО.
Акумуляція мінімум 25 млрд грн на ключові потреби громад з різних програм у 2025 і понад 50 млрд в 2026.
Спеціальний економічний режим у прифронтових регіонах: умови для бізнесу та працевлаштування. Індексація та розвиток пенсійних і соціальних програм.

Ветеранська політика

Запуск комплексної програми підтримки ветеранів. масштабування центрів, реабілітаційні послуги, фінансова підтримка. Зручні сервіси для військовослужбовців та ветеранів в Дії.

Макрофінанси та реформи

$37 млрд допомоги на 2026 та 2027-й рік, аудит видатків, виведення економіки з тіні, нова програма МВФ. Новий Митний кодекс.

Бізнес

Мораторій на перевірки бізнесу (5 років), прискорена приватизація, стимули для виробництва в Україні, залучення приватного сектора в інфраструктуру та відновлення, відкриття ринків та експорт, дерегуляція, інвестфонди (з США та ЄС).

Здоров’я та спорт

Програма раннього виявлення та профілактики неінфекційних захворювань. Медична інфраструктура, реабілітація, протезування, кадрове забезпечення.
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
Розраховуйте на
