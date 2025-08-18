Український уряд представив 12 пріоритетів на 2026 рік — деталі Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Український уряд представив 12 пріоритетів на 2026 рік — деталі

Кабінет Міністрів України презентував Проєкт Програми дій на 2026 рік, що включає 12 стратегічних цілей. Серед ключових пріоритетів — оборона, євроінтеграція та антикорупція.

Згідно з презентацією проєкту, наразі окреслено основні стратегічні напрямки, визначено обсяг бюджету фінансування та план дій.

Про це йдеться в опублікованому Проєкті Програми дій Кабінету міністрів України, пише унн.

Сьогодні презентовано 12 стратегічних цілей уряду на 2026 рік

Вони розташовані у такому порядку:

Оборона і безпека;. Євроінтеграція. Антикорупція. Добробут. Ветеранська політика. Макрофінанси та реформи. Бізнес. Здоров’я та спорт. Освіта та наука. Відбудова. Культура. Зимова стабільність.

Пояснення цілей та засобів до кожного пункту

Оборона і безпека

Ідеться про залучення додаткового фінансування від партнерів для виробництва зброї і забезпечення армії.

Не менше 50% коштів на озброєння витрачається на закупівлю української зброї. Трансформація сил оборони. Єдина політика будівництва фортифікацій і захисних споруд, радіоелектронної боротьби і захисту неба. Масштабування внутрішнього виробництва за датською моделлю. Запуск Defence City та розвиток інновацій. Покращені умови служби.

Антикорупція

Уряд заявив про цілі досягти прозорої, швидкої та безпечної взаємодії держави з громадянином і бізнесом.

Для цього впроваджуємо дорожні карти з ЄС та запускаємо новий Митний кодекс. Також додаємо нові цифрові сервіси — е-Нотаріат, е-Суд, ЦНАП 2.0, які знижують корупцію та підвищують ефективність взаємодії з державою.

Євроінтеграція

До кінця року завершимо всі перевірки наших законів і будемо готові розпочати переговори про вступ до ЄС за всіма 6 кластерами.

Добробут

Відновлення прифронтових території та підтрика ВПО.

Акумуляція мінімум 25 млрд грн на ключові потреби громад з різних програм у 2025 і понад 50 млрд в 2026.

Спеціальний економічний режим у прифронтових регіонах: умови для бізнесу та працевлаштування. Індексація та розвиток пенсійних і соціальних програм.

Ветеранська політика

Запуск комплексної програми підтримки ветеранів. масштабування центрів, реабілітаційні послуги, фінансова підтримка. Зручні сервіси для військовослужбовців та ветеранів в Дії.

Макрофінанси та реформи

$37 млрд допомоги на 2026 та 2027-й рік, аудит видатків, виведення економіки з тіні, нова програма МВФ. Новий Митний кодекс.

Бізнес

Мораторій на перевірки бізнесу (5 років), прискорена приватизація, стимули для виробництва в Україні, залучення приватного сектора в інфраструктуру та відновлення, відкриття ринків та експорт, дерегуляція, інвестфонди (з США та ЄС).

Здоров’я та спорт

Програма раннього виявлення та профілактики неінфекційних захворювань. Медична інфраструктура, реабілітація, протезування, кадрове забезпечення.

