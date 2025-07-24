В Україні обмежують перевірки для бізнесу з 24 липня — Finance.ua

В Україні обмежують перевірки для бізнесу з 24 липня Сьогодні 11:04

В Україні обмежують перевірки для бізнесу з 24 липня

Кабінет Міністрів затвердив план реалізації рішення Ради національної безпеки і оборони щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання у роботу підприємств.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Що зміниться і як це працюватиме

Менше перевірок з 24 липня

Податкова та митниця з цієї дати обмежать перевірки для підприємств із низьким ступенем ризику.

Винятком залишаються високоризикові сфери, зокрема обіг підакцизних товарів, де контроль є обовʼязковим.

Дерегуляція та реформа дозвільної системи

Протягом місяця Держрегуляторна служба спільно з профільними міністерствами мають підготувати пропозиції щодо дерегуляції та скорочення надлишкових дозвільних процедур.

До 21 жовтня силові органи мають узгодити дії з виявлення активів під санкціями й забезпечити їх повернення в бюджет — на потреби оборони та відновлення.

Контроль стане цифровим

У планах уряду передбачено запуск цифрової системи контролю за реалізацією рішень та щоквартальний перегляд їхньої ефективності.

Зміни до КПК

За словами Свириденко, уряд підготує зміни до Кримінального процесуального кодексу: нові кримінальні провадження проти бізнесу зможуть відкривати лише Генеральний прокурор або керівники прокуратур обласного рівня.

«Наш пріоритет — справедливість, а не вибірковість», — підкреслила Свириденко.

масштабування виробництва в Україні вибухових речовин — від хімічних компонентів до обладнання. Ще одним важливим рішенням, як повідомила прем’єрка, став запуск нового грантового конкурсу у межах defense tech-платформи Brave1. Йдеться про— від хімічних компонентів до обладнання.

Конкурс передбачає технічну експертизу з боку сил безпеки та оборони, контрольні випробування, а також прозору конкурсну процедуру. Деталі про етапи та суми грантів оголосить Мінцифра.

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