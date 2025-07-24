В Україні обмежують перевірки для бізнесу з 24 липня — Finance.ua
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В Україні обмежують перевірки для бізнесу з 24 липня

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В Україні обмежують перевірки для бізнесу з 24 липня
В Україні обмежують перевірки для бізнесу з 24 липня
Кабінет Міністрів затвердив план реалізації рішення Ради національної безпеки і оборони щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання у роботу підприємств.
Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Що зміниться і як це працюватиме

  • Менше перевірок з 24 липня
Податкова та митниця з цієї дати обмежать перевірки для підприємств із низьким ступенем ризику.
Винятком залишаються високоризикові сфери, зокрема обіг підакцизних товарів, де контроль є обовʼязковим.
  • Дерегуляція та реформа дозвільної системи
Протягом місяця Держрегуляторна служба спільно з профільними міністерствами мають підготувати пропозиції щодо дерегуляції та скорочення надлишкових дозвільних процедур.
До 21 жовтня силові органи мають узгодити дії з виявлення активів під санкціями й забезпечити їх повернення в бюджет — на потреби оборони та відновлення.
  • Контроль стане цифровим
У планах уряду передбачено запуск цифрової системи контролю за реалізацією рішень та щоквартальний перегляд їхньої ефективності.
  • Зміни до КПК
За словами Свириденко, уряд підготує зміни до Кримінального процесуального кодексу: нові кримінальні провадження проти бізнесу зможуть відкривати лише Генеральний прокурор або керівники прокуратур обласного рівня.
«Наш пріоритет — справедливість, а не вибірковість», — підкреслила Свириденко.
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Ще одним важливим рішенням, як повідомила прем’єрка, став запуск нового грантового конкурсу у межах defense tech-платформи Brave1. Йдеться про масштабування виробництва в Україні вибухових речовин — від хімічних компонентів до обладнання.
Конкурс передбачає технічну експертизу з боку сил безпеки та оборони, контрольні випробування, а також прозору конкурсну процедуру. Деталі про етапи та суми грантів оголосить Мінцифра.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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