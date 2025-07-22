Як діятиме мораторій на перевірку бізнесу: деталі від прем’єрки — Finance.ua

Як діятиме мораторій на перевірку бізнесу: деталі від прем’єрки Сьогодні 11:00

Як діятиме мораторій на перевірку бізнесу: деталі від прем’єрки

На першому засіданні оновленої Ради національної безпеки і оборони України ухвалили рішення про тимчасове обмеження перевірок бізнесу з боку правоохоронних, митних, податкових та інших контролюючих органів.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, відтепер контроль буде точковим — лише там, де є обґрунтовані ризики порушень. Крім того, планується цифровізація системи державного нагляду, щоб унеможливити ручне втручання в роботу підприємств.

Прокуратура та правоохоронці вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців. Станом на зараз 30% з них уже закриті.

«Наше завдання — прибрати штучні перешкоди, які блокують бізнес, і не допустити появи нових безпідставних проваджень», — зазначила премʼєрка.

Для цього уряд підготує низку законодавчих змін, зокрема до Кримінального процесуального кодексу України. Серед них:

погоджувати нові кримінальні провадження проти бізнесу зможе лише Генеральний прокурор або керівники обласних прокуратур;

арешти майна чи документів скасовуватимуть, якщо вони перешкоджають роботі підприємства;

справи без належних доказів, які тривалий час не розслідуються, будуть закриті.

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Свириденко наголосила, що ці кроки мають забезпечити підприємцям вільні умови для роботи в умовах війни та підтримки економіки країни.

Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про тривалий мораторій на перевірки бізнесу, щоб убезпечити підприємців від тиску.

За його словами, держава має наповнювати бюджет не через тиск, а через розвиток економіки.

Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій

Президент Володимир Зеленський невідкладно увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження мораторію на перевірки бізнесу.

На сайті Офісу президента опубліковано Указ глави держави № 538/2025 від 21 липня 2025 р., відповідно до якого уведено в дію рішення РНБО, прийняте того ж дня, «Про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу й стимулювання економічного зростання в Україні».

Згідно з документом, контроль за виконанням рішення Ради нацбезпеки покладено на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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