В Україні готують річний мораторій на перевірки бізнесу — Finance.ua

В Україні готують річний мораторій на перевірки бізнесу Сьогодні 10:08

В Україні готують річний мораторій на перевірки бізнесу

Уряд готує річний мораторій на перевірки бізнесу.

Про це повідомила новопризначчена ррем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Ми одразу взяли високий темп. Провела перше засідання уряду, серію зустрічей із ключовими міністрами — сформували перші пріоритети», — зазначила Свириденко, коментуючи перший тиждень на посаді.

За її словами, готується низка рішень. Зокрема, готується мораторій на перевірки бізнесу.

«Уряд разом із силовими структурами та за координацією РНБО готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи. Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорене з Президентом Володимиром Зеленським — його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу», — наголосила Свириденко.

Також розпочався аудит кримінальних справ проти бізнесу.

«Пріоритет — закрити безпідставні провадження, що блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного та районного рівня», — підкреслила Прем’єр-міністерка.

Паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці. За словами Свириденко, буде посилений контроль за законністю слідчих дій.

Читайте також Кабмін вніс зміни до держпрограм підтримки бізнесу

«Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів рф», — наголосила Свириденко.

Реакція Гороховського

На обіцянку голови уряду вже відреагував співзасновник monobank Олег Гороховський.

«Річний мораторій на перевірки бізнесу! Точно зараховуємо як досягнення. У бік бізнесу у країні, що воює, не можна навіть дихати, не те що заважати їм працювати. Тільки бізнес створює робочі місця, сплачує податки та забезпечує розвиток держави. Це аксіома. Сперечатися з нею марно. Немає жодного прикладу успішної економіки, де підприємці під презумпцією вини. Підприємців чіпати не можна й крапка», — написав Гороховський.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.