Свириденко прокоментувала мораторій на перевірки бізнесу — Finance.ua

Свириденко прокоментувала мораторій на перевірки бізнесу Сьогодні 14:33

Свириденко прокоментувала мораторій на перевірки бізнесу

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко очікує, що мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу «буде працювати бездоганно».

Про це сказала Свириденко в ефірі національного телемарафону у вівторок, коментуючи перший тиждень роботи нового уряду, передає «Інтерфакс-Україна».

«Не менш важливою темою було запровадження мораторію для правоохоронців на перевірки бізнесу. Ми очікуємо, що цей мораторій буде працювати бездоганно, і бізнес буде займатися виключно питанням розвитку власної справи, працевлаштування людей», — сказала Свириденко в ефірі національного телемарафону у вівторок, коментуючи перший тиждень роботи нового уряду.

Також вона нагадала, що уряд наразі почав аудит всіх бюрократичних процедур, додатково до того, що раніше вже було скасовано, ліквідовано чи переведено в цифру.

«Наша задача і скоротити бюрократичні процедури, і, звичайно, зробити аудит всіх державних видатків для того, щоб подивитися, чи є у нас ресурс для того, щоб вивільнити додаткові кошти і спрямувати їх в першу чергу в оборонний сектор», — додала прем’єрка.

Довідка Finance.ua:

23 липня Кабінет міністрів затвердив план реалізації рішення Ради національної безпеки та оборони про мораторій на безпідставні перевірки та втручання у роботу бізнесу, серед іншого доручив Держрегуляторній службі та міністерствам протягом місяця подати пропозиції щодо дерегуляції та скорочення зайвих дозволів.

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