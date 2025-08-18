В уряді назвали суму, яку Україна потребує на 2026 рік — Finance.ua

В уряді назвали суму, яку Україна потребує на 2026 рік Сьогодні 17:32 — Казна та Політика

В уряді назвали суму, яку Україна потребує на 2026 рік

Міністерство фінансів передбачає, що дефіцит державного бюджету на 2026 рік буде складати 45 млрд доларів. На сьогодні в уряду є зобов’язання від зовнішніх партнерів щодо покриття лише 35 млрд доларів.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію Програми діяльності уряду.

«Є потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік. На сьогоднішній момент вона складає 45 мільярдів доларів (вона включає також видатки з погашення боргів). Якщо взяти в цілому дефіцит (без видатків на погашення попередніх боргів — ред.), дефіцит планується на рівні 42 мільярди доларів, як це під час кожного з років повномасштабної війни», — сказав він.

Міністр додав, що із необхідних 45 млрд доларів, вже є зобов’язання партнерів, які дозволяють покрити 35 млрд доларів (78%).

«У нас на наступний рік на сьогоднішній момент є зобов’язання, які потенційно можна спрямувати на фінансування дефіциту держбюджету на рівні 35 млрд. Ми розуміємо, що цього не достатньо. Нам потрібно мобілізувати зусилля, в тому числі перемовні (зусилля — ред.), для того, щоб закрити 2026 рік «, — сказав міністр.

Сергій Марченко додав, що Мінфін обговорює із партнерами дворічний горизонт планування обсягів зовнішньої допомоги, щоб планувати покриття витрат на 2026−2027 роки.

Нагадаємо, Нацбанк прогнозує, що у 2025 році Україна отримає близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Це дозволить без залучення емісії покрити дефіцит бюджету навіть в умовах зростання оборонних витрат.

Базовий сценарій НБУ передбачає, що у 2026 році Україна отримає близько 35 млрд доларів, а у 2027 році — 30 млрд доларів зовнішньої підтримки. Третина цих коштів уже анонсована партнерами, щодо решти — перемовини тривають.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.