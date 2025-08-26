Як зріс Державний борг України в липні — Finance.ua

Як зріс Державний борг України в липні Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Як зріс Державний борг України в липні

186,13 млрд дол. США. Станом на 31 липня 2025 року Державний та гарантований державою борг України становив 7 773,87 млрд грн, або

Про це пише Міністерство фінансів України.

Державний та гарантований державою зовнішній борг — 5 827,95 млрд грн (74,97% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 139,54 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг - 1 945,92 млрд грн (25,03%), або 46,59 млрд дол. США.

Державний борг України становив 7 477,52 млрд грн (96,19% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 179,03 млрд дол. США.

Державний зовнішній борг становив 5 612,94 млрд грн (72,2% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 134,39 млрд дол. США.

Державний внутрішній борг становив 1 864,57 млрд грн (23,99% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 44,64 млрд дол. США.

Гарантований державою борг України становив 296,35 млрд грн (3,81%), або 7,1 млрд дол. США, зокрема:

гарантований державою зовнішній борг — 215,01 млрд грн (2,77%), або 5,15 млрд дол. США;

гарантований державою внутрішній борг — 81,34 млрд грн (1,05%), або 1,95 млрд дол. США.

Протягом липня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 76,92 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 1,29 млрд дол. США.

