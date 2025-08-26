Скільки коштів отримала Україна від країн-партнерів від початку 2025 року (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштів отримала Україна від країн-партнерів від початку 2025 року (інфографіка) Сьогодні 09:06 — Казна та Політика

Скільки коштів отримала Україна від країн-партнерів від початку 2025 року (інфографіка)

У першій половині 2025 року більшість країн-партнерів збільшили обсяги військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні. Серед тих, хто найбільше наростив підтримку цього року, — Норвегія, Ісландія, Бельгія, Франція, Ірландія, Канада та Швеція.

Водночас, якщо говорити про загальний обсяг допомоги з початку повномасштабної війни, лідерами залишаються США, інституції ЄС, Німеччина та Британія.

Читайте також Україна отримала понад €4 млрд від Ukraine Facility та за рахунок заморожених активів рф

Європейські країни продовжують утримувати високий темп підтримки, тоді як Сполучені Штати під керівництвом Дональда Трампа демонструють певне зниження активності.

Скільки допомоги виділила Україні кожна з держав-союзниць

Як зазначається, ЄС (допомога від інституцій: Єврокомісії та Євроради) підтримував Україну у першій половині 2025 року активніше, ніж США. Обсяг допомоги ЄС зріс на 29% (з 48,9 до 63,2 млрд євро).

Приблизно однаково від початку 2025 року збільшився обсяг допомоги від Нідерландів, Німеччини, Данії, Британії та Японії: на 22,8%, 23,4%, 25,5%, 25,7% та 29% відповідно.

Найбільше збільшили свою допомогу у цьому році такі країни:

Норвегія — з 3,35 до 6,49 млрд євро (на 93,7%),

Бельгія — з 1,87 до 3,20 млрд євро (на 71,1%),

Ірландія — з 180 до 290 млн євро (на 61,1%),

Франція — з 4,89 до 7,56 млрд євро (на 54,6%),

Канада — з 8,28 до 11,94 млрд євро (на 44,2%),

Швеція — з 5,41 млрд євро до 7,60 млрд євро (на 40,5%).

Допомога від Ісландії, яка не має власної армії, збільшилася з 40 млн євро до 70 млн євро, тобто на 75% - це другий відсотковий показник збільшення допомоги, але сума допомоги відповідає можливостям країни.

Обсяг допомоги від Португалії у цьому році зріс на 30,4% (до 300 млн євро), Фінляндії — на 20,7% (до 3,27 млрд євро), Естонії на 19,7% (до 910 млн євро), Литви на 13,5% (1,26 млрд євро), Нової Зеландії на 16,7% (70 млн євро), Люксембургу на 7,4% (до 29 млн євро).

Читайте також Зеленський обговорив з МВФ нову програму фінансової допомоги

Нейтральна у військовому плані Австрія за перше півріччя року збільшила обсяг допомоги до 820 млн євро, а Іспанія — до 1,47 млрд євро).

Актуальні дані щодо обсягів військової допомоги Румунії, Чехії та Швейцарії, яка теж має політику нейтралітету, від початку 2025 року потребують уточнення. Не виключено, що країни переглядали розмір допомоги, яку можуть виділити Україні цього року.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.