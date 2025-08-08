Зеленський обговорив з МВФ нову програму фінансової допомоги — Finance.ua

Зеленський обговорив з МВФ нову програму фінансової допомоги
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Поінформував про нашу з партнерами роботу для якнайшвидшого закінчення війни, про розмову з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами та наші наступні кроки. Робимо все можливе, щоб досягти достойного й тривалого миру вже цього року», — розповів Зеленський.
Він наголосив, що для України важливо було почути, що МВФ бачить: попри війну Україна виконує всі зобовʼязання та впроваджує реформи.
Зеленський та Георгієва також обговорили нову програму фінансової допомоги, яка зміцнить українців і зараз, і в післявоєнний час.
«Ми готові швидко робити всі необхідні кроки. Уряд уже працює над цим», — додав глава держави.
Крім того, під час розмови обговорили додаткове фінансування для українських військових.
«Різні варіанти розглядаємо. Будемо разом шукати рішення», — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, Україна запропонувала три формати майбутніх мирних переговорів. Вони мають відбутися найближчим часом на рівні лідерів, і Київ очікує рішучості й відкритості до діалогу з боку москви.
Україна вже має запевнення на 2026−2027 роки на 37,4 млрд доларів фінансової допомоги від партнерів.
