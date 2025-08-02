Україна має запевнення про фіндопомогу на 2026−2027 роки: сума — Finance.ua
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Україна має запевнення про фіндопомогу на 2026−2027 роки: сума

Казна та Політика
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Україна має запевнення про фіндопомогу на 2026−2027 роки: сума
Україна має запевнення про фіндопомогу на 2026−2027 роки: сума
Україна вже має запевнення на 2026−2027 роки на 37,4 млрд доларів фінансової допомоги від партнерів.
Про це йшлося під час зустрічі міністра фінансів Сергія Марченко з Тимчасово повіреною у справах Великої Британії в Україні Шарлоттою Сюрен.
Сторони обговорили поточну економічну ситуацію в Україні, потреби у бюджетній підтримці на 2026−2027 роки, реформи, а також подальшу співпрацю України з МВФ.
Учасники зустрічі обговорили й потенційну можливість конфіскації всіх заморожених суверенних російських активів в майбутньому.
На сьогодні Велика Британія є одним із лідерів фінансової підтримки України. З лютого 2022 року розмір прямої бюджетної допомоги сягає 3 млрд доларів.
Марченко відзначив, що завдяки спільним зусиллям уряду України та міжнародних партнерів бюджетні потреби у зовнішньому фінансуванні на поточний рік — 39,3 млрд доларів — повністю забезпечені. Уряд наразі працює з партнерами над отриманням запевнень щодо забезпечення фінансування на наступні роки. Так, Україна вже має запевнення на 2026−2027 роки на 37,4 млрд доларів фінансової допомоги.
Крім того, сторони обговорили співпрацю України з МВФ. За підсумками успішних восьми переглядів Програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility — EFF) до держбюджету вже вдалося залучити 10,6 млрд доларів фінансової допомоги.
За матеріалами:
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