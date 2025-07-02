МВФ змінив негативний сценарій в оновленій програмі з Україною — Finance.ua
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МВФ змінив негативний сценарій в оновленій програмі з Україною

Казна та Політика
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МВФ змінив негативний сценарій в оновленій програмі з Україною
МВФ змінив негативний сценарій в оновленій програмі з Україною
Міжнародний валютний фонд несуттєво змінив негативний сценарій під час восьмого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України.
Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті фонду, передає «Інтерфакс-Україна».
Фонд припускає альтернативні більш песимістичні сценарії розвитку подій, проте не змоделював їх в оновленому документі.
«Фонд визнає, що ризики для негативного сценарію є надзвичайно високими. Можливі альтернативні негативні сценарії, включаючи іншу тривалість війни або менш стійкі результати миру; однак на даному етапі їх моделювання є передчасним, зважаючи на те, що мирні переговори все ще тривають, а їх результати є дуже невизначеними», — сказано в документі.
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В МВФ нагадують, що поточний негативний сценарій припускає завершення війни у ІІ кв.-2026 року.
Під час 8-го перегляду шок був зміщений на ІІІ кв.-2025 року.
Згідно з цим сценарієм, реальний ВВП цьогоріч скоротиться на 1% (це на 1 відсотковий пункт (в.п.) більше, ніж у сьомому перегляді), наступного року дорівнюватиме нулю (на 0,5 в.п. більше, ніж у попередньому перегляді), а у 2027-му — 3,8% (як і попередньому перегляді).
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Також у восьмому перегляді програми до ризиків загострення та збільшення тривалості війни, скорочення зовнішньої економічної та військової допомоги Фонд додав ризик популістського тиску та посилення опору з боку зацікавлених сторін, що на практиці може ускладнити зусилля влади щодо реформ, зокрема через парламент.
В МВФ констатують, що порівняно з сьомим переглядом здатність програми враховувати додаткові несприятливі зміни в бік погіршення ще більше зменшилася, оскільки це спричинить дефіцит фінансування, який доведеться покривати у спосіб, що відповідає відновленню стійкості боргу, і ще більше ускладнить реалізацію комплексу заходів, спрямованих на відновлення середньострокової зовнішньої життєздатності.

Довідка Finance.ua:

  • 30 червня Рада директорів МВФ завершила восьмий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України, ухваливши рішення про виділення близько $0,5 млрд (SDR0,37) дев’ятого траншу, які будуть спрямовані на бюджетну підтримку;
  • виділення 9-го траншу збільшить загальний обсяг виплат в рамках програми до $10,6 млрд.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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