0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд дозволив військовим частинам напряму купувати дрони та РЕБ

Казна та Політика
9
Уряд дозволив військовим частинам напряму купувати дрони та РЕБ
Уряд дозволив військовим частинам напряму купувати дрони та РЕБ
Військові частини зможуть напряму закуповувати як самі системи, так і їх складові. Уряд підтримав відповідні зміни до постанови, яка спрощує порядок закупівлі безпілотних систем, засобів РЕБ та їх частин для фронту.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«Рішення допоможе забезпечити підрозділи ЗСУ необхідними БПЛА та РЕБ швидше й ефективніше, що посилить боєздатність Сил оборони», — прокоментував міністр оборони Денис Шмигаль.
Читайте також
Зазначається, що тепер військові частини зможуть напряму закуповувати як самі системи, так і їх складові — електродвигуни, акумулятори та інші уніфіковані комплектуючі — без бюрократичних перешкод.
Досі закупівля компонентів дронів і РЕБ ускладнювалась через те, що постачальники змушені були збирати повний пакет документів на кодифікований виріб.
Після ухвалення Кабміном змін до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин, ці перепони знімаються.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems