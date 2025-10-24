Уряд дозволив військовим частинам напряму купувати дрони та РЕБ
Військові частини зможуть напряму закуповувати як самі системи, так і їх складові. Уряд підтримав відповідні зміни до постанови, яка спрощує порядок закупівлі безпілотних систем, засобів РЕБ та їх частин для фронту.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«Рішення допоможе забезпечити підрозділи ЗСУ необхідними БПЛА та РЕБ швидше й ефективніше, що посилить боєздатність Сил оборони», — прокоментував міністр оборони Денис Шмигаль.
Зазначається, що тепер військові частини зможуть напряму закуповувати як самі системи, так і їх складові — електродвигуни, акумулятори та інші уніфіковані комплектуючі — без бюрократичних перешкод.
Досі закупівля компонентів дронів і РЕБ ускладнювалась через те, що постачальники змушені були збирати повний пакет документів на кодифікований виріб.
Після ухвалення Кабміном змін до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин, ці перепони знімаються.
Поділитися новиною
Також за темою
Уряд дозволив військовим частинам напряму купувати дрони та РЕБ
Топ-5 регіонів України за обсягами виробництва яловичини
В Україні ухвалили закон про перепоховання загиблих військових
Який вплив на економіку мав дозвол на виїзд для 18−22-річних — відповідь НБУ
Кличко: Київ готується до найскладнішого опалювального сезону за роки війни
В Україні посилюють кіберзахист