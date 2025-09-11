0 800 307 555
ЄС виділить 6 млрд євро на виробництво дронів для України

Європейський Союз виділить 6 млрд євро за рахунок заморожених російських активів і створить новий формат співпраці «Альянс дронів».
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ у Європарламенті.
«Ми називаємо це „якісна військова перевага“. Це підтримає інвестиції в можливості українських збройних сил», — зазначила фон дер Ляєн.
За словами голови Єврокомісії, до початку повномасштабної війни Україна не мала дронів. Сьогодні ж саме їхнє використання забезпечує понад дві третини втрат російської техніки.
«Це не тільки перевага на полі бою. Це нагадування про силу людської винахідливості в наших відкритих суспільствах», — сказала фон дер Ляєн.
Водночас росія активно нарощує виробництво безпілотників, використовуючи іранські розробки Shahed. Фон дер Ляєн підкреслила, що москва робить ставку на масове промислове виробництво.
«В одну ніч росія відправила 800 дронів проти України. Винахідливість допомогла Україні відкрити двері для своєї оборони. Але промислова міць може загрожувати зачинити їх», — попередила глава Єврокомісії.
За словами фон дер Ляєн, саме тому Європа повинна використовувати свою промислову силу для підтримки України. «Ми можемо допомогти перетворити українську винахідливість на військову перевагу та спільну індустріалізацію», — зазначила вона.
Вона оголосила, що Євросоюз виділить 6 млрд євро в рахунок кредитної програми ERA і запустить «Альянс дронів».
«Україна має винахідливість. Зараз їй потрібен масштаб. І разом ми можемо це забезпечити, щоб Україна зберегла свою перевагу, а Європа посилила себе», — наголосила Урсула фон дер Ляєн.
