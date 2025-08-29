Виробництво дронів в Україні зросло у сотні разів: Міноборони планує закупити 4,5 млн апаратів у 2025 році — Finance.ua
Виробництво дронів в Україні зросло у сотні разів: Міноборони планує закупити 4,5 млн апаратів у 2025 році

Українська індустрія дронів переживає безпрецедентне зростання: з 5 тисяч апаратів у 2022 році країна вийшла на виробництво 4 мільйонів до кінця 2024-го. У 2025-му очікується новий рекорд, адже Міноборони має намір закупити ще 4,5 мільйона безпілотників на $2,7 млрд.
Про це йдеться у дослідженні компанії DataDriven «Game changer: як відкриття експорту вплине на українських виробників БПЛА», головні дані з якого опублікував DOU.
Аналітики наголошують: за час повномасштабного вторгнення темпи виробництва дронів зросли у сотні разів. Якщо на початку війни Україна виготовляла лише кілька тисяч апаратів на рік, то зараз йдеться про мільйони одиниць. Лише у 2024 році Міноборони та Держспецзв’язку придбали 1,5 млн дронів для потреб фронту.
Сьогодні в країні діє понад 500 виробників безпілотників, які створюють більше ніж 1000 моделей різних типів. Домінує сегмент FPV — 80% ринку перебуває у руках лише чотирьох компаній. При цьому 96% усіх закупівель держави у 2023−2024 роках припало на вітчизняних виробників, що стало можливим завдяки таким програмам, як Brave1, «Армія дронів» та створення Сил безпілотних систем.
У 2024 році обсяг інвестицій у сферу сягнув понад $60 млн. Стартапи залучали від $1 до $3 млн на seed-раундах, а більш зрілі компанії мають потенціал отримувати десятки мільйонів. На ринку формується тренд на злиття та поглинання (M&A): близько 30% компаній готові або купувати конкурентів, або продавати частку бізнесу.
Ще одна тенденція 2025 року — зміщення акценту з hardware до software. Українські виробники починають зосереджуватися на розробці систем автономної навігації, штучного інтелекту та комплексів протидії РЕБ. Це дозволяє не лише покращити ефективність дронів, а й підвищити їхню цінність на міжнародному ринку.
Відкриття експорту безпілотників розглядається як ключ до диверсифікації продажів. Це зменшить залежність компаній від держзамовлень, дасть валютні надходження та створить додаткові можливості для R&D. Однак шлях на глобальний ринок не простий: аналітики вказують на жорстку конкуренцію із західними корпораціями, залежність від китайських комплектуючих (що є проблемою для НАТО) та бюрократичні процедури ліцензування і сертифікації.
Окремо відзначається потреба у власному виробництві компонентів. До 70% деталей FPV-дронів можна виготовляти в Україні, що дозволило б знизити залежність від імпорту і скласти конкуренцію китайським виробникам.
Президент Володимир Зеленський у червні заявляв, що Україна здатна виробляти до 8 млн дронів щороку, однак фінансування залишається головною перепоною. Крім того, у 2024 році понад 1,7 млн одиниць військової техніки не були виготовлені через відсутність контрактів із боку держави.
За матеріалами:
dev.ua
