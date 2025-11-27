Латвія планує демонтувати залізничні колії, що ведуть до рф Сьогодні 18:22

Латвійський уряд розглядає повний демонтаж на східному кордоні країни залізничних колій, що ведуть до росії. Остаточне рішення планують ухвалити на початку 2026 року.

До кінця року уряд проаналізує інформацію про можливий демонтаж залізничної лінії з урахуванням думки Національних збройних сил. Обговорити це питання також планують з лідерами Литви та Естонії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив, що остаточне рішення очікується на початку наступного року. За його словами, напружена ситуація на східному кордоні буде зберігатися ще довгий час, і демонтаж колій є одним із можливих рішень.

«Ми не можемо виключати жодного варіанта зміцнення національної оборони та безпеки, але такі рішення повинні ухвалюватися з огляду на терміни й обсяг робіт, а також оцінку їхнього впливу на різні соціально-економічні аспекти», — наголосив Рінкевичс.

Він додав, що планує заслухати доповіді з цього питання, але підкреслив, що спершу уряд має провести консультації та підготувати оцінку.

Раніше литовська залізниця (LTG) зупинила транзит з росії до Калінінграда нафтопродуктів через санкційний режим щодо російської компанії «Лукойл» та пов’язаних із нею фірм.

