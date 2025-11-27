Apple у 2025 році випередить Samsung за поставками смартфонів вперше за 14 років Сьогодні 22:10 — Технології&Авто

Apple у 2025 році випередить Samsung за поставками смартфонів вперше за 14 років

Apple Inc. у 2025 році випередить південнокорейську Samsung Electronics за глобальними поставками смартфонів вперше за 14 років, прогнозують експерти Counterpoint Research.

Згідно з прогнозом компанії, поставки iPhone на світовий ринок цього року досягнуть 243 млн одиниць, смартфонів Samsung — складуть близько 235 млн одиниць. Частка Apple на світовому ринку смартфонів на кінець року, як очікується, складе 19,4%, Samsung — 18,7%.

Оптимістичні прогнози щодо Apple пов’язані з успіхом лінійки iPhone 17, представленої компанією у вересні. Counterpoint називає продажі пристроїв цієї лінійки в поточному святковому сезоні «видатними».

Продажі смартфонів iPhone 17 в перші чотири тижні після їх старту були на 12% вище в порівнянні з попередньою лінійкою iPhone 16, зазначає Counterpoint. У Китаї, ключовому ринку для Apple, реалізація цих пристроїв за той же період перевищила результат попередньої лінійки на 18%.

«Крім виключно позитивної реакції ринку на iPhone 17, важливим фактором оптимістичного прогнозу є настання переломного моменту в циклі оновлення пристроїв. Користувачі, які купили смартфони під час буму попиту в період COVID-19, зараз вступають у фазу оновлення пристроїв», — говорить головний аналітик Counterpoint Ян Ван, слова якого наводить CNBC.

Тим часом Samsung стикається з труднощами через зростання конкуренції з боку китайських виробників у бюджетному та середньому ціновому сегменті, що обмежує продажі південнокорейської компанії.

Аналітики Counterpoint очікують, що Apple утримуватиме лідерство за продажами на світовому ринку смартфонів до кінця 2029 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.