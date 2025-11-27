Названо середній вік автомобілів, які вибракували у жовтні (інфографіка) Сьогодні 21:03 — Технології&Авто

Якщо автомобіль перестає бути придатним до експлуатації, то його знімають з обліку у зв’язку з вибракуванням. Після вибракування транспортний засіб не може повернутися на дороги як повноцінний автомобіль. У сервісних центрах МВС ця послуга є безоплатною. У жовтні українці скористалися цією процедурою більш ніж дві тисячі разів. Найчастіше вибраковували легкові автомобілі, яких було 1638. Також процедуру пройшли 367 вантажівок і 62 автобуси.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

У більшості випадків вибракування відбувається через значний вік автомобілів. Минулого місяця середній вік вибракованих легкових автомобілів становив 27 років. Такий самий показник був для автобусів. Середній вік вантажних автомобілів становив 26 років.

Інфографіка: eauto.org.ua

Які автомобілі найчастіше здавали на металобрухт

Серед вибракованих транспортних засобів переважають моделі радянського виробництва. У переліку присутні класичні моделі ВАЗ, зокрема ВАЗ 2101, а також ВАЗ 2106 і ВАЗ 2107. До списку увійшли і автомобілі ГАЗ Волга.

Окрему увагу привертають моделі ВАЗ 2109 і ВАЗ 21099, які були популярними у дев’яностих роках. Зараз їх також часто вибраковують.

До переліку долучилися і моделі новішого періоду. Серед них Daewoo Lanos, який багато років використовували як автомобіль таксі. Також у списку є ЗАЗ Таврія, Lada 110 і ГАЗ Газель.

Інфографіка: eauto.org.ua

Найстаріший вибракований транспортний засіб

У жовтні найстарішою одиницею, яку зняли з обліку, став автобус ПАЗ 672 М, виготовлений у 1962 році. Модель мала бензиновий двигун об’ємом 4,3 літра і характерні додаткові верхні віконця. Автобус багато років працював на сільських і приміських маршрутах. Завершивши тривалу експлуатацію, він став найстарішим транспортним засобом, який офіційно вибракували у жовтні.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

