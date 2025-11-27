0 800 307 555
Дизельні авто у Європі вперше поступилися за продажами плагін-гібридам

Технології&Авто
За перші десять місяців 2025 року в Європі реалізували понад 11 млн нових легкових автомобілів — на 1,9% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомляє Європейська асоціація автовиробників.
Найбільшими ринками стали Німеччина, Велика Британія та Франція.
Автомобілі з електрифікованими силовими установками продовжують зміцнювати позиції: електромобілі, гібриди та плагін гібриди разом займають більш ніж половину всього ринку. Продажі повністю електричних авто досягли 2 млн одиниць — на 26,2% більше, ніж торік. Плагін-гібридів продано близько 1 млн (+32,9%), а гібридів — 3,8 млн (+14,2%).
Натомість бензинові та дизельні моделі демонструють суттєве падіння — на 18,9% і 24,1% відповідно. За січень-жовтень покупці придбали майже 3 млн бензинових авто та 828,9 тис. дизельних.

Лідерами серед національних авторинків стали:

  • Німеччина — близько 2,4 млн проданих авто (+0,5%);
  • Велика Британія- 1,7 млн (+3,9%);
  • Франція — 1,3 млн (-5,4%);
  • Італія — приблизно 1,3 млн (-2,6%);
  • Іспанія- 951,5 тис. (+14,9%).
Найменші обсяги продажів зафіксовано в Мальті (5167 авто), Естонії (10688) та Ісландії (11442).
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
