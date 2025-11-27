Дизельні авто у Європі вперше поступилися за продажами плагін-гібридам Сьогодні 09:36 — Технології&Авто

Дизельні авто у Європі вперше поступилися за продажами плагін-гібридам

За перші десять місяців 2025 року в Європі реалізували понад 11 млн нових легкових автомобілів — на 1,9% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє Європейська асоціація автовиробників.

Найбільшими ринками стали Німеччина, Велика Британія та Франція.

Автомобілі з електрифікованими силовими установками продовжують зміцнювати позиції: електромобілі, гібриди та плагін гібриди разом займають більш ніж половину всього ринку. Продажі повністю електричних авто досягли 2 млн одиниць — на 26,2% більше, ніж торік. Плагін-гібридів продано близько 1 млн (+32,9%), а гібридів — 3,8 млн (+14,2%).

Натомість бензинові та дизельні моделі демонструють суттєве падіння — на 18,9% і 24,1% відповідно. За січень-жовтень покупці придбали майже 3 млн бензинових авто та 828,9 тис. дизельних.

Лідерами серед національних авторинків стали:

Німеччина — близько 2,4 млн проданих авто (+0,5%);

Велика Британія- 1,7 млн (+3,9%);

Франція — 1,3 млн (-5,4%);

Італія — приблизно 1,3 млн (-2,6%);

Іспанія- 951,5 тис. (+14,9%).

Найменші обсяги продажів зафіксовано в Мальті (5167 авто), Естонії (10688) та Ісландії (11442).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.